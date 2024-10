On commence d'abord avec une petite présentation de la TV QLED Samsung TQ85Q80D 4K 2024 - 85".

Le nouveau processeur NQ4 AI Gen 2 ajuste avec précision le rétroéclairage de chaque zone de l’image, sublimant les détails et la profondeur, tout en optimisant votre contenu en 4K grâce à l'intelligence artificielle.

Profitez d'une luminosité éclatante et de contrastes saisissants grâce à la technologie Quantum Mini LED.

Le Motion Xcelerator 120Hz garantit des images ultra fluides en 4K avec un taux de rafraîchissement élevé de 120Hz.

Jouez instantanément avec ou sans console avec Samsung Gaming Hub : appairez une manette Bluetooth et accédez à des milliers de jeux en streaming, sans téléchargement ni stockage nécessaire.

Profitez des services B.tv+, OQEE by FREE, Orange TV et SFR TV en exclusivité, avec accès direct à la télévision en direct, au replay, au Start Over ou à la VOD, directement sur votre TV.

Avec Samsung TV Plus, choisissez parmi plus de 120 chaînes thématiques gratuites et découvrez des chaînes exclusives comme L’Équipe 1 & 2 ou Destination Nature.



La TV QLED Samsung TQ85Q80D 4K 2024 85" est en ce moment à 1 999 € au lieu de 2 299 €, soit une remise de 13% sur la Fnac avec livraison standard gratuite.





Les modèles suivants sont également disponibles à prix réduit :

Retrouvez tous les modèles de la sélection sur la page dédiée Fnac ventes flash TV Samsung QLED / OLED.

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de la journée (écran LG 29", Galaxy Z Fold5 512 Go et pack Creality Falcon2 40W) ou encore aux meilleures remises Boulanger du moment.