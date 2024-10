Voici tout d'abord l'écran PC LG UltraWide 29WQ600-W.

Cet écran IPS de 29 pouces offre une large surface d'affichage au format 21:9, une résolution Full HD de 2560 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse rapide de 5 ms (GtG). Idéal pour le multitâche, il permet d'afficher plusieurs fenêtres en même temps.

La technologie HDR10 et le gamut de couleurs sRGB couvrant 99 % (CIE1931) offrent une précision chromatique exceptionnelle.

Le moniteur propose des fonctionnalités telles que le Mode Lecture, FlickerSafe et la réduction de flou de mouvement (Motion Blur Reduction). La technologie AMD FreeSync élimine les déchirures d'image et les saccades pour un gameplay plus fluide. Côté connectivité, il propose plusieurs options dont HDMI, DisplayPort et USB-C, ainsi que des haut-parleurs intégrés de 2 x 7W.

L'écran PC LG UltraWide 29WQ600-W est proposé en ce moment à 189,99 € sur Boulanger, tandis que son prix officiel s'élève à 249,99 $ soit environ 228 €. La livraison à domicile est offerte.



On passe maintenant au Samsung Galaxy Z Fold5 - 512 Go - Noir.

Il est équipé d'un grand écran pliable de 7,6 pouces une fois ouvert (et 6,2 pouces fermé) offrant une luminosité de 1 750 nits pour une visibilité parfaite en toutes circonstances.

Le Galaxy Z Fold5 vous permet de diviser son vaste écran en trois fenêtres. Avec sa barre de tâches capable d'accueillir jusqu'à 12 applications, vous pouvez passer de l'une à l'autre facilement.

Que ce soit pour jouer ou travailler, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy offre une puissance impressionnante.

Capturez de magnifiques images grâce au triple capteur photo : une optique principale de 50MP, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP avec zoom optique 3x. Avec le Space Zoom X30, rapprochez-vous des moindres détails.

Le Galaxy Z Fold5 est conçu pour résister aux éléments, avec une protection contre l'eau certifiée IPX8. Ses bordures en Aluminium Armor et sa nouvelle charnière renforcent sa durabilité. Enfin, il intègre également 12 Go de RAM LPDDR5X.

Le Samsung Galaxy Z Fold5 modèle 512 Go en noir est en vente flash sur la Fnac à 999 € au lieu de 1 999 €, soit une remise de 50%.



Enfin, on termine avec le pack graveur laser Creality Falcon2 40W + Rouleau rotatif Creality + Lit laser Mecpow H44.

Le Creality Falcon 2 40W est une version améliorée de la variante 22W et le premier graveur laser au monde à intégrer un faisceau lumineux réglable. Avec une puissance laser de 40W, il peut découper des matériaux épais avec un spot large et graver des objets plus fins avec un spot réduit, garantissant ainsi des résultats précis et adaptés à chaque projet.

Le Falcon 2 40W offre une vitesse de gravure impressionnante de 25 000 mm/min, doublant l'efficacité par rapport aux modèles précédents. Il peut même ajouter des couleurs à des gravures sur acier inoxydable en chauffant la surface. Son assistance pneumatique intégrée, ajustable manuellement ou via le logiciel LightBurn, permet d'obtenir des découpes plus propres en protégeant la lentille laser de la fumée.

Le Falcon 2 offre une compatibilité étendue (Windows, macOS, LaserGRBL et LightBurn). Ses systèmes de surveillance triple assurent un contrôle optimal, en surveillant le flux d'air, la propreté de la lentille et en déclenchant une alarme en cas de détection de flamme. Il prend également en charge la création hors ligne et offre une option d'aperçu dynamique pour un positionnement précis sans connexion à un ordinateur.

Côté sécurité, le Falcon 2 40W est équipé d’un interrupteur de fin de course bidirectionnel, d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’un couvercle de protection laser.

Pour en savoir plus, découvrez notre test du Creality Falcon2 40W.

Le pack graveur laser Creality Falcon2 40W + Rouleau rotatif Creality + Lit laser Mecpow H44 est proposé à 899,99 € sur Geekbuying avec le code NNNFRCF240 et livraison gratuite depuis la Pologne.



