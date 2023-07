Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de produits affichant des réductions. Que vous ayez besoin d'une batterie externe afin d'étendre l'autonomie de vos appareils ou d'une nouvelle TV, vous trouverez, ici, votre bonheur.

Commençons par la TV LG OLED55C2. Le téléviseur est pourvu d'un écran OLED 4K de 55", soit 138 cm, à une définition de 3840 pixels x 2160 px et une fréquence de rafraichissement de 100 Hz. De plus, elle est compatible avec la technologie FreeSync. La TV profite d'Alexa et de Google Assistant. Cette Smart TV intègre, d'origine, Netflix, Disney+, Prime Vidéo et bien d'autres.

Cette TV LG OLED55C2 est vendue 1099 € au lieu de 1990 € soit 45% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 35 € pour la livraison sous 6 jours.

D'autres TV sont également en promo à savoir :



Et d'autres produits affichent des remises comme :

Écran PC

Batterie externe

Montre connectée



