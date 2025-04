Avec l’évolution rapide des technologies d’affichage, les téléviseurs actuels ne se contentent plus de diffuser de simples images : ils transforment nos salons en véritables salles de cinéma, de jeu ou de travail connecté. L’année 2025 marque une nouvelle étape dans cette transformation, avec l’arrivée de nouveaux modèles toujours plus intelligents et immersifs.

Les technologies d'affichage

Parmi les tendances majeures, on note l’essor des dalles Mini LED et QLED, capables de produire un contraste saisissant et des couleurs éclatantes, tout en réduisant la consommation d’énergie.



La Mini LED améliore le contraste et la luminosité avec un contrôle précis de l'éclairage arrière, tandis que le QLED utilise des points quantiques pour offrir des couleurs plus vives et une luminosité accrue, les deux technologies étant souvent combinées pour offrir une qualité d'image exceptionnelle.

La Neo QLED a également fait son entrée il y a quelques années. Il s'agit d'une évolution du QLED signée Samsung, utilisant la technologie Mini LED pour offrir un contrôle de la luminosité encore plus précis, un meilleur contraste, des noirs plus profonds et une expérience visuelle plus immersive, tout en conservant les avantages des points quantiques pour des couleurs éclatantes.

Parmi les technologies les plus récentes, on trouve également le QNED (Quantum Nano Emitting Diode), une technologie développée par LG qui combine les avantages de deux technologies d'affichage populaires : le Quantum Dot et le NanoCell. Le QNED utilise des points quantiques pour améliorer la reproduction des couleurs et la luminosité, tout en intégrant la technologie NanoCell pour optimiser la précision des couleurs et les angles de vision.

La résolution

Les TV 4K restent la norme pour une grande majorité de foyers, mais les modèles 8K gagnent progressivement du terrain, notamment pour les usages très exigeants comme le visionnage de contenus en ultra haute définition, les grandes pièces, le home cinéma premium ou encore les usages professionnels comme le design, la production vidéo ou l'affichage public.

Fonctions connectées, son et gaming

L’expérience utilisateur a aussi été largement repensée : les systèmes d’exploitation embarqués sont plus intuitifs et les assistants vocaux mieux intégrés, transformant les téléviseurs en véritables hubs connectés pour gérer les appareils de votre maison.

Côté son, les barres de son sont désormais de plus en plus intégrées directement aux téléviseurs, assurant une immersion sonore à la hauteur de la qualité visuelle, avec en prime la technologie Dolby Atmos, qui reste un standard de référence.

Les joueurs console ne sont également pas en reste, car on trouve maintenant de nombreux téléviseurs proposant des fréquences de rafraîchissement élevées (jusqu’à 144 Hz sur certains modèles), la compatibilité HDMI 2.1, le VRR et des modes de jeu optimisés, pour une réactivité maximale.

En complément, certains modèles, comme ceux de Samsung, intègrent également le Gaming Hub, une fonctionnalité qui permet d'accéder à une plateforme centralisée dédiée aux jeux vidéo directement sur le téléviseur. Cela inclut la possibilité de diffuser des jeux depuis des services de cloud gaming, d'accéder à des applications de jeux, et de se connecter à différentes consoles ou périphériques de jeu sans avoir à changer de source manuellement.

Pour comparer les différentes options et dénicher les TV au meilleur prix, n’hésitez pas à explorer les sélections des plus grandes marques, avec des filtres pratiques pour trier par taille, résolution, type d’écran ou fonctionnalités.