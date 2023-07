En même temps que l'annonce du lancement d'une nouvelle version de TweetDeck, Twitter indique que l'accès à cet outil va prochainement être conditionné à un compte vérifié (certifié). Autrement dit, TweetDeck deviendra un outil payant sous l'égide d'un abonnement Twitter Blue.

La bascule se fera d'ici 30 jours. Une telle évolution n'est pas une surprise totale, dans la mesure où depuis plusieurs mois, des indices circulaient au sujet de TweetDeck en tant que fonctionnalité premium.

L'annonce officielle de Twitter intervient dans un contexte houleux. Avec comme justification une protection contre le data scraping et l'exploitation massive des conversations sur Twitter par des sociétés d'IA, Elon Musk a imposé des limites de lecture.

Dans le chaos des limites de lecture

A priori de manière temporaire, les comptes vérifiés (abonnement Twitter Blue) peuvent consulter 10 000 publications par jour. C'est une limite à 1 000 tweets par jour pour les comptes non vérifiés et de 500 tweets par jour pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Réévaluées à plusieurs reprises, ces limitations ont été indirectement liées à des problèmes rencontrés avec TweetDeck. En cause, des API utilisées par l'ancienne version de TweetDeck qui ont été supprimées dans le but de réduire le data scraping.

Le nouveau TweetDeck rattrape son retard

" Tous les utilisateurs peuvent continuer à accéder à leurs recherches et flux enregistrés via https://tweetdeck.twitter.com en sélectionnant ' Essayer le nouveau TweetDeck ' dans le menu en bas à gauche ", souligne Twitter.

" Toutes vos recherches, listes et colonnes enregistrées seront transférées vers le nouveau TweetDeck. Vous serez invité à importer vos colonnes lorsque vous chargez l'application pour la première fois. "

Le nouveau TweetDeck ajoute le support des Spaces, de l'ancrage vidéo ou encore des sondages qui se faisait toujours attendre. Il est par contre précisé que la fonctionnalité Teams (partager un compte Twitter entre plusieurs personnes, sans partager le mot de passe associé) est pour le moment indisponible et sera restaurée dans les prochaines semaines.