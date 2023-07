Elon Musk est-il en train de tuer Twitter ? Le réseau social a commencé à restreindre son accès pour quiconque n'est pas connecté à un compte. La moindre lecture devient alors impossible. C'est un échelon supérieur, par rapport à l'impossibilité d'accès à la recherche de Twitter sans connexion à un compte qui était déjà en vigueur.

Ce n'était toutefois qu'une première étape. Dans un certain chaos et jusqu'à une panne, les restrictions d'utilisation sont encore montées d'un cran. Les comptes vérifiés sont devenus limités à la lecture de 6 000 tweets par jour. Une limite de lecture de 600 tweets par jour pour les comptes non vérifiés et de 300 tweets par jour pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Ultérieurement, Twitter a lâché du lest avec des limites de lecture à 8 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, 800 pour les comptes non vérifiés et 400 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Respectivement, ces limitations ont finalement été portées à 10 000, 1 000 et 500 tweets par jour.

Elon Musk évoque une conséquence du data scraping pour l'IA

Propriétaire de Twitter, Elon Musk a justifié des décisions prises pour faire face à des " niveaux extrêmes de data scraping et de manipulation du système ", tout en soulignant des limites temporaires. Le data scraping fait allusion à un grattage et un recueil de données. En l'occurrence, Elon Musk pointe du doigt l'utilisation des données par l'IA et l'entraînement de grands modèles de langage pour l'IA générative avec des conversations sur Twitter.

" Presque toutes les entreprises qui font de l'IA, des start-ups aux plus grands groupes de la planète, ont recueilli d'énormes quantités de données. C'est plutôt exaspérant de devoir ajouter en urgence un nombre important de serveurs, juste pour faciliter la valorisation indécente de certaines start-ups d'IA. "

Elon Musk dénonce un " recueil extrêmement agressif de données de Twitter par plusieurs centaines d'organisations ou peut-être plus ", au point " d'affecter l'expérience réelle de l'utilisateur. " Il ne mentionne toutefois pas l'incidence de la taille massive dans les effectifs de Twitter depuis sa prise de pouvoir…

Selon une information de Platformer, une facture de Twitter en rapport avec Google Cloud est en outre restée impayée pendant des mois jusqu'à récemment. Le signe de difficultés de Twitter pour face aux dépenses en rapport avec ses coûts d'infrastructure.

Une aubaine pour la concurrence ?

Les nouvelles limitations de Twitter (seront-elles vraiment temporaires ?) ont irrité plus d'un utilisateur du réseau social. Pour certains, Elon Musk détruit Twitter. Il est notamment recommandé d'activer la cloche afin d'être notifié des publications sur des comptes favoris.

Provocateur à son habitude, Elon Musk a publié un tweet assez énigmatique. " Vous vous réveillez d'une transe profonde, éloignez-vous du téléphone pour voir vos amis et votre famille. " Un tweet qui cumule de très nombreuses vues.

À voir si tout ce tumulte ne profitera pas à des alternatives à Twitter, sachant notamment que Meta prépare une application concurrente Threads basée sur Instagram, ce qui a le don d'irriter Elon Musk et augmente son animosité envers Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Meta.