Comme annoncé début juillet, TweetDeck n'est plus et se transforme officiellement en service payant dénommé X Pro. Ce dernier est assujetti à un abonnement Twitter Blue... ou plutôt X Premium qui est au tarif d'environ 10 € par mois (ou 100 € par an).

L'abonnement X Premium donne droit à la coche bleue, l'édition d'une publication jusqu'à cinq fois dans les 30 minutes, des publications de 25 000 caractères, des classements prioritaires dans les discussions et la recherche…

Des utilisateurs de feu TweetDeck sans coche bleue sont confrontés à un écran pour les aiguiller vers l'offre d'abonnement. Certains déplorent une mauvaise nouvelle qui se résume pour eux à la fin d'un outil gratuit et très pratique.

X Pro pour davantage de coches bleues

Pour un accès avancé à Twitter, l'application tierce TweetDeck avait été rachetée par Twitter en 2011. La possibilité de consulter plusieurs fils d'actualité dans une seule interface et la gestion de différents comptes ont contribué à sa popularité, notamment dans le cadre d'un outil de veille sur Twitter.

Cette popularité de TweetDeck sera désormais exploitée par X Pro afin de tenter de gonfler les rangs des utilisateurs de X (anciennement Twitter) avec coche bleue, à savoir des utilisateurs payants.

La semaine dernière, Linda Yaccarino, qui est la directrice générale de X depuis le mois de juin dernier, a assuré à CNBC que le seuil de rentabilité est proche.