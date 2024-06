Dans le giron d'Amazon, la plateforme de streaming vidéo Twitch généralise à une trentaine de pays une hausse tarifaire. La France fait partie des pays concernés à date du 11 juillet prochain.

" Nous changerons les prix (web) des subs et des bits dans plus de 30 pays, dont la Belgique, la France et le Luxembourg ", écrit Twitch France sur le réseau social X.

Le 11 juillet prochain, l'abonnement de niveau 1 passera en France de 3,99 € par mois à 4,99 € par mois. Pas d'augmentation par contre pour les abonnements de niveau 2 et de niveau 3 qui resteront respectivement à 7,99 € et 19,99 € par mois.

Des ajustements en fonction des pays

Aux États-Unis, le tarif de l'abonnement de niveau 1 est également revu à la hausse. L'été prochain, il évoluera de 4,99 $ par mois à 5,99 $ par mois.

" Dans le cadre de nos efforts pour aider les créateurs à créer et à développer leurs communautés dans le monde entier, des pays connaissent des ajustements des prix d'abonnement ", écrit Twitch qui souligne que les ajustements se font en fonction du coût de la vie dans les pays considérés.

Un point mis en avant est que le partage des revenus de Twitch reste inchangé. Même si une question qui se pose désormais est de savoir si des abonnés payants ne seront pas tentés d'arrêter les frais pour soutenir des chaînes…

En quête de rentabilité

En début d'année, Twitch avait annoncé la suppression de 500 postes. Une nouvelle réduction d'effectif qui faisait suite à la suppression de 400 postes en 2023. Confrontée à un problème de rentabilité, la plateforme avait toutefois indiqué avoir versé plus d'un milliard de dollars aux streamers l'année dernière.