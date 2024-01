À partir de fin 2022 et tout au long de l'année 2023, Amazon a procédé à des licenciements massifs comme jamais auparavant. Ce sont plus de 27 000 postes qui ont été supprimés dans diverses divisions du groupe. Amazon emploie environ 1,5 million de personnes dans le monde à temps plein et à temps partiel.

L'année 2024 débute et prolonge les suppressions massives d'emplois du géant américain. Avec Amazon Prime Video et Amazon MGM Studios (anciennement Amazon Studios), elles touchent notamment le divertissement qui était presque passé entre les gouttes jusqu'à présent.

Plusieurs centaines de collaborateurs d'Amazon sont concernés, afin de " donner la priorité aux investissements pour le succès à long terme de l'entreprise. "

Avant l'arrivée de la pub

Dans une note interne (CNBC), le groupe indique avoir identifié " des opportunités de réduire ou d'interrompre les investissements dans certains domaines ", tout en se concentrant sur " le contenu et les initiatives de produits ayant le plus d'impact. "

Le flou persiste sur les conséquences de la nouvelle réduction dans les effectifs qui est engagée, d'autant qu'elle intervient dans le contexte de l'introduction automatique des publicités dans les contenus Prime Video, et la perspective de davantage de revenus.

À partir de la fin de ce mois de janvier aux États-Unis, une option à 2,99 dollars par mois sera proposée en plus pour faire disparaître les nouvelles publicités dans Prime Video. D'autres pays comme la France seront ultérieurement dans le même cas.

Rebelote pour Twitch

Dans le giron d'Amazon, la plateforme de streaming vidéo Twitch figure également dans le lot des nouvelles suppressions de postes. Twitch va se séparer de plus de 500 personnes, soit environ 35 % de ses effectifs. Une deuxième salve après la suppression de 400 postes en 2023.

" Nous avons travaillé dur au cours de l'année écoulée pour gérer notre entreprise de la manière la plus durable possible. Malheureusement, nous avons encore du travail à faire pour redimensionner notre entreprise ", écrit Dan Clancy.

Tout en soulignant que plus d'un milliard de dollars ont été versés l'année dernière aux streamers et que l'activité de la plateforme reste forte, le patron de Twitch déclare que l'entreprise est actuellement dimensionnée pour ce qu'elle devrait être, mais dans trois ans ou plus.