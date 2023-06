En début de semaine, la plateforme de streaming Twitch a annoncé du changement à propos de ses règles pour les produits ou les services que les streamers présentent dans le cadre d'un contenu promotionnel. Autrement dit, les placements de produits rémunérés ou parrainages.

La mise à jour de ces lignes de conduite de contenu promotionnel a finalement été de courte durée. Face à l'incompréhension et la colère suscitées auprès des streamers concernés, Twitch a décidé de faire machine arrière et présente ses excuses.

" Nous avons publié de nouvelles lignes de conduite de contenu promotionnel qui ont eu un impact sur votre capacité à travailler avec des sponsors pour augmenter vos revenus provenant du streaming. Ces directives sont mauvaises pour vous et mauvaises pour Twitch, et nous les supprimons immédiatement. "

Des interdictions à oublier

Dans le cadre de la mise à jour éphémère, les streamers ne pouvaient notamment pas insérer des publicités vidéo ou des bannières publicitaires directement dans leurs streams. Des formats qui sont pourtant largement exploités. L'interdiction touchait également l'insertion de publicités audio dans les streams.

Manifestement, Twitch n'avait pas pris soin de discuter en amont de tels changements et a pris de court sa communauté de streamers. " Nous voulons travailler avec notre communauté pour créer la meilleure expérience sur Twitch, et pour cela, nous devons être clairs sur ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons ", reconnaît Twitch pour faire amende honorable.

La plateforme de streaming dans le giron d'Amazon ajoute : " Nous ne vous empêcherons pas de nouer des relations directes avec des sponsors. Vous continuerez à posséder et à contrôler votre activité de sponsoring. "

Des partenariats importants

Les lignes de conduite de contenu promotionnel auraient pu avoir un effet dévastateur pour des créateurs et des marques, ainsi que pour la diffusion d'esport ou de même pour des initiatives à visée caritative.

Au premier trimestre, Twitch n'a pas été épargné par la deuxième vague de suppression de postes du groupe Amazon. Elle a frappé environ 400 personnes. La croissance du nombre d'utilisateurs et des revenus n'avait pas été à la hauteur des attentes.