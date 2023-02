Pour les profils, Twitter a déployé une coche grise et une coche dorée qui s'ajoutent à la coche bleue. Avec la certification idoine, la coche dorée signale que le compte sur le réseau social de microblogging est le compte officiel d'une entreprise.

Selon The Information et une capture d'écran publiée par le consultant en médias sociaux Matt Navarra (ci-dessous), Twitter a l'intention à l'avenir de faire payer... 1 000 dollars par mois la coche dorée, ou autrement dit la certification Twitter pour les organisations.

Ayant pu être consultés, des messages internes indiquent également que le groupe d'Elon Musk envisage de facturer 50 dollars supplémentaires par mois, l'ajout de badges à chaque compte affilié à l'entreprise.

La fin de l'ancienne coche bleue

Elon Musk a laissé entendre que l'ancien système Blue Verified de Twitter va disparaître d'ici quelques mois, en soulignant qu'il est " profondément corrompu. " Cela signifie alors que la coche bleue deviendra payante, au même titre que la coche dorée.

Cette évolution est à mettre en relation avec le plus ample déploiement de l'abonnement payant Twitter Blue qui vient de débarquer dans de nouveaux pays, dont la France, à un tarif de 9,60 € par mois via la version web et 11 € par mois via les applications Android et iOS. Après vérification, cet abonnement donne droit à la coche bleue.

A priori, seule la coche grise échappera à un paiement. Elle concerne les comptes d'organismes gouvernementaux sur Twitter, de même que les chefs d'État, des diplomates ou encore des membres de cabinets. Le compte d'Emmanuel Macron a par exemple droit à sa coche grise.

Un partage sélectif des revenus publicitaires

Sans entrer dans les détails, Elon Musk a en outre annoncé que Twitter va partager les revenus publicitaires avec des créateurs pour des publicités qui apparaissent dans leurs fils de réponses. Mystère sur le taux de partage avec les créateurs.

Afin de pouvoir prétendre à un tel partage des revenus publicitaires, les créateurs devront en tout cas être abonnés à Twitter Blue. En rappelant par ailleurs que ce même abonnement Twitter Blue exposera à moitié moins de publicités.