L'abonnement Twitter Blue a déjà fait beaucoup parler de lui, mais il n'était pas encore disponible en France. C'est dorénavant le cas, même si Twitter n'a pas fait d'annonce particulière à ce sujet. Un lancement en catimini et avec un petit problème en prime.

Via le site de Twitter, il est affiché un abonnement mensuel à 8 €, mais c'est un tarif qui n'est pas toutes taxes comprises. Il est en réalité d'un montant de 9,60 € par mois, en appliquant le taux de TVA de 20 % qui est ultérieurement signifié au moment de payer.

C'est un souci d'affichage que Twitter devra peut-être régler. Des questions se posent sur sa légalité du point de vue français. Un tel oubli n'est sans doute pas étranger à la taille dans les effectifs qui a eu lieu à la suite de l'arrivée aux commandes d'Elon Musk. Il manque du monde pour bien faire certaines choses...

Plus cher depuis Google Play et l'App Store

Quoi qu'il en soit, l'abonnement à Twitter Blue en passant par la version web du réseau social de microblogging est moins cher qu'un achat intégré aux applications Android et iOS à 11 € par mois, sans problème d'affichage HT.

Les commissions de Google et d'Apple avec leurs boutiques d'applications sont en effet répercutées par Twitter. À souligner qu'il y a par ailleurs une possibilité d'abonnement annuel qui est plus avantageuse pour la douloureuse.

Avec Twitter Blue en France

L'abonnement Twitter Blue propose la coche bleue sur un profil. Elle est conditionnée à l'enregistrement d'un numéro de téléphone et une étape de vérification. Si un abonné Twitter Blue modifie un nom d'utilisateur, un nom d'affichage ou une photo de profil, il y aura une perte temporaire de la coche bleue jusqu'à nouvel examen.

Des vidéos plus longues de jusqu'à 60 minutes et en 1080p peuvent être publiées, et c'est un accès anticipé à des nouveautés. Il y a notamment la fameuse édition d'un tweet dans les 30 minutes après sa publication et dans la limite de cinq fois, la possibilité d'un NFT en tant que photo de profil.

Pour moitié moins de publicités dans le fil d'actualités, ainsi que des tweets et réponses affichés en priorité, ce sera pour bientôt.