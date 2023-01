L'arrivée d'Elon Musk à la tête de la direction du réseau social Twitter en novembre 2022 a démarré fort avec une importante vague de licenciements impactant une partie des 7500 salariés dans le monde.

Elle a été suivie de centaines de départs volontaires supplémentaires lorsque le nouveau maître des lieux a demandé une implication de tous les instants pour fonder un Twitter 2.0 plus conforme à ses vues sur la liberté d'expression.

Après avoir écarté plusieurs milliers de salariés, le milliardaire avait indiqué mettre fin aux licenciements à la fin du mois de novembre mais des équipes entières continuent d'être remerciées encore actuellement, selon l'agence Bloomberg.

Politique de modération, analyse de données, outils publicitaires, personne n'est épargné. Twitter ne compterait plus actuellement que 2000 salariés, les trois quarts ayant quitté leur poste, volontairement ou non, depuis trois mois.

Un nouveau Twitter déconcertant

A ceci s'ajoutent des méthodes de management musclées bannissant le télétravail et les réunions et appelant les salariés à être présents à toute heure dans l'entreprise, jusqu'à dormir dans les locaux.

L'homme d'affaires, auréolé des succès de ses autres entreprises (Tesla, SpaceX...), impose ses méthodes mais interroge aussi beaucoup sur sa capacité à redonner à Twitter un modèle économique stable.

Lui-même indiquait il y a peu que le réseau social était au bord de la banqueroute en ayant vu ses revenus publicitaires plonger. La normalisation de la situation et le recours aux abonnements à 8 dollars / mois auraient contribué à revenir à un climat plus sain mais les observateurs se demandent tout de même s'il est bien raisonnable de se séparer des ingénieurs derrière les outils de ciblage publicitaires et de réduire les équipes au strict minimum...voire en-dessous.

Jusqu'où ira la liberté d'expression sur Twitter ?

Il y a également la question du respect des réglementations, comme le DSA (Digital Service Act) européen, et notamment des problématiques de modération et de lutte contre la désinformation.

L'Europe attend le nouveau Twitter d'Elon Musk et sa liberté d'expression de pied ferme, et les frasques du milliardaire pourraient coûter des amendes et même l'interdiction d'accès au marché européen.

Le retour de comptes bannis ainsi que la dissolution de groupes aidant Twitter à formuler les règles de modération ont fait l'effet d'une douche froide et inquiètent sur les intentions cachées.