Les Jours Fous débarquent chez Ubaldi, avec des remises pouvant aller jusqu'à -50% sur les plus grandes marques de téléviseurs et d'électroménager. Que vous cherchiez à équiper votre cuisine, à simplifier vos corvées de linge ou à vivre vos films en immersion totale, nous avons sélectionné pour vous les meilleures pépites disponibles.

Petit électroménager

Friteuse à air chaud Philips NA221/00 (4,2L) : 78 € avec le code 3JF0426 ➡️ Points forts : technologie Rapid Air pour des aliments croustillants avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins, fenêtre de contrôle intégrée pour surveiller la cuisson et écran tactile avec 9 préréglages de cuisson.

avec le

Cafetière filtre Smeg DCF02BLEU (Noir) : 157 € avec le code 15JF0226 ➡️ Points forts : sélecteur d'intensité de l'arôme (délicat ou intense), dureté de l'eau réglable, maintien au chaud pendant 20 minutes et fonction Auto-Start pour programmer votre café dès le réveil.

avec le



Aspirateur balai Bosch Unlimited 7 Prohygiène BCS71HYG1 : 387 € avec le code 3JF0426 ➡️ Points forts : tube flexible à 90° pour aspirer sous les meubles sans se baisser, système de filtration ProHygiene capturant 99,9 % des particules de poussière, et batterie interchangeable compatible avec tous vos outils Bosch Power For All.

Multicuiseur Moulinex Companion HF941AF0 : 483 € avec le code 3JF0426 ➡️ Points forts : 12 programmes automatiques pour tout réussir (mijoter, cuire à la vapeur, saisir, pétrir...), bol XXL de 4,5 litres idéal pour les familles, et livré avec 5 accessoires dédiés pour une polyvalence totale.

Gros électroménager : les lave-linges haute performance

Lave-linge frontal Bosch WAN28209FR (9 kg) : 425 € avec le code 3JF0426 ➡️ Points forts : Programme Iron Assist qui réduit les plis jusqu'à 50 %, moteur EcoSilence Drive ultra-silencieux et garanti 10 ans, et fonction SpeedPerfect pour un lavage jusqu'à 65 % plus rapide.

Lave-linge frontal Electrolux EW6FI4112RA (12 kg) : 472 € avec le code 3JF0426

➡️ Points forts : capacité record de 12 kg, technologie SensiCare qui ajuste la durée du cycle pour éviter le surlavage et programme Anti-allergie à vapeur pour éliminer les bactéries et les irritants.





Lave-linge frontal Whirlpool W7X89RSILENCEFR (8 kg) : 509 € avec le code 15JF0226

➡️ Points forts : technologie ZenMotor à induction ultra-silencieuse (seulement 65 dB à l'essorage), système 6ème Sens qui optimise les ressources selon la charge et programme Steam Hygiene pour désinfecter le linge à la vapeur.

Image & son

TV QLED 4K Samsung The Frame 2025 (43") : 622 € avec le code 3JF0426 ➡️ Points forts : écran mat antireflet certifié sans reflets, Mode Art pour transformer votre écran en tableau et design ultra-fin avec cadre personnalisable pour une intégration parfaite dans votre décoration.

avec le Pack TV QLED 4K TCL 55A300PRO (55") + Barre de son Bang & Olufsen : 791 € avec le code 12JF0226 ➡️ Points forts : écran mat antireflet ultra-fin, barre de son sans fil haut de gamme signée Bang & Olufsen et cadre blanc magnétique inclus pour transformer votre salon en galerie d'art.

avec le TV OLED evo AI 4K LG OLED55C54 (55") : 969 € avec le code 3JF0426

➡️ Points forts : n ouvelle dalle OLED evo ultra-lumineuse, processeur Alpha 9 AI Gen 7 pour une précision d'image inégalée et une fluidité totale en 144 Hz, idéale pour le cinéma 4K et le gaming intensif.





TV OLED 4K Philips Ambilight 55OLED850 (55") : 969 € avec le code 3JF0426

➡️ Points forts : ce téléviseur combine l'image parfaite de l'OLED avec l'immersion unique de la technologie Ambilight sur 3 côtés, qui projette les couleurs de l'écran sur votre mur.

> À savoir : ces offres sont des exclusivités web. Ubaldi propose généralement la livraison gratuite sur le gros électroménager et les TV.

Retrouvez toutes les offres image / son / électroménager sur la page des Jours Fous Ubaldi.

