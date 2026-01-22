Google Pixel Watch 4 (41 mm GPS WiFi)

Son écran bombé Actua 360, protégé par une vitre Corning Gorilla Glass bord à bord, offre une surface d’affichage élargie et une luminosité allant jusqu’à 3 000 nits pour une lisibilité parfaite.

Robuste, la Pixel Watch 4 est conçue en aluminium de qualité aérospatiale, certifiée IP68 et étanche jusqu’à 50 mètres. Côté autonomie, elle tient la distance avec jusqu’à 40 heures d’utilisation, et récupère jusqu’à 15 heures d’énergie en seulement 15 minutes de charge.

Grâce à ses capteurs de nouvelle génération, elle assure un suivi précis de vos entraînements, de votre sommeil et de votre bien-être, avec GPS double fréquence, analyses personnalisées et plus de 50 activités prises en charge. Chaque jour, elle vous aide à ajuster vos efforts et à progresser intelligemment.

Pensée pour les smartphones Pixel et Android, la Pixel Watch 4 intègre Gemini, l’assistant IA de Google, ainsi que toute la puissance de Fitbit Premium, offert pendant six mois, pour un accompagnement complet, du sport à la santé.

Vous pouvez obtenir la Google Pixel Watch 4 (41 mm GPS WiFi) en noir ou porcelaine à 269 € avec le code SPORT30 jusqu'à ce soir minuit sur Rakuten (prix officiel 329 €).

Souris Bluetooth Logitech MX Master 3S

Conçue pour s’adapter naturellement à la main, sa forme ergonomique favorise une posture du poignet plus confortable au quotidien. Les commandes positionnées sous le pouce garantissent une prise en main intuitive et un accès immédiat à toutes les fonctions.

Dotée d’un capteur haute précision de 8 000 DPI, la souris offre un suivi ultra-réactif et réglable, fonctionnant avec précision sur presque toutes les surfaces, y compris le verre.

Son défilement électromagnétique combine rapidité, précision et discrétion pour une navigation fluide et silencieuse. Elle permet aussi de passer instantanément d’un appareil à l’autre sous Windows ou macOS, et de transférer facilement textes, images ou fichiers entre plusieurs ordinateurs.

Chaque bouton est entièrement personnalisable via la dernière version du logiciel Logi Options+, avec des réglages adaptés à chaque application.

La Logitech MX Master 3S est proposée en noir au prix de 53,69 € sur AliExpress avec livraison gratuite (prix officiel 99,99 €).

Casque audio Meze Audio 99 Classics

Le Meze 99 Classics est un casque hi-fi fermé qui mise autant sur la qualité sonore que sur la rigueur de sa conception, pensé pour offrir une écoute équilibrée, confortable et durable, aussi bien à la maison qu’en déplacement.

Ses oreillettes en bois véritable de noyer massif jouent un rôle clé dans le rendu sonore : elles forment une caisse acoustique naturelle qui favorise un son homogène, sans excès dans les basses ni agressivité dans les aigus.

À l’intérieur, chaque oreillette embarque un transducteur dynamique de 40 mm. Le casque couvre une large plage de fréquences (de 15 Hz à 25 kHz) pour restituer aussi bien les basses profondes que les détails les plus fins. Le son reste équilibré et aéré, avec une spatialisation étonnamment large pour un casque fermé.

Avec une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 103 dB, le Meze 99 Classics peut être utilisé directement avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, sans nécessiter d’amplificateur dédié.

Le confort n’est pas en reste. Le casque repose sur un arceau fin en alliage d’acier, de zinc et de manganèse, associé à un bandeau auto-ajustable. Les coussinets circum-auriculaires en mousse à mémoire de forme épousent bien les oreilles, assurant une bonne isolation passive tout en restant agréables sur de longues sessions d’écoute. Avec seulement 260 grammes, il reste stable et confortable, même en usage nomade.

Le casque Meze Audio 99 Classics (noyer / or) est en promotion à 219 € au lieu de 309 €, soit une remise de 29 % en ce moment chez Darty.



