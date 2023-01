L'arlésienne Beyond Good & Evil 2 continue ! Ubisoft annonçait, dans le cadre de la présentation de ses résultats financiers, l'abandon de plusieurs projets encore non annoncés officiellement, et réduisait également drastiquement ses investissements y compris dans le développement de jeux AAA. Il semblerait malgré tout que Beyond Good & Evil 2 ne soit pas concerné par ces annulations.

Beyond Good & Evil 2 a été annoncé il y a plus de 15 ans désormais et il s'agit tout simplement d'un des titres au développement le plus long de l'histoire. En dehors d'une cinématique diffusée dans le cadre de l'E3 de 2018, on ne sait quasiment rien du jeu.

Il faut dire que le jeu connait un développement chaotique depuis son départ, et qu'il a été remanié plusieurs fois. Récemment, il se murmurait que le jeu dans sa version de 2018 avait été simplement abandonné et que tout avait été repris de zéro.

Une licence qui pourrait rapporter gros

Le départ de Michel Ancel, créateur de la licence, lors de la vague de dénonciation de cas de harcèlements sexuels au sein d'Ubisoft a entrainé un nouveau revers pour l'équipe de développement du projet.

Depuis, c'est Sarah Arellano qui a repris le poste de scénariste et travaille avec les studios d'Ubisoft Montpellier et Bordeaux.

Ubisoft aurait choisi de ne pas abandonner son projet, car la licence est considérée comme très porteuse. Le premier titre avait rencontré un succès colossal et a été félicité par les critiques pour son originalité, sa profondeur et sa réalisation sans faille.

Beyond Good Evil 2 se présente comme une suite directe au premier épisode lancé en 2003. Sa date de sortie reste inconnue à ce jour et Ubisoft ne donne même aucune fenêtre de tir pour l'instant.