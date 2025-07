Alors qu'Ubisoft ne croule pas sous les annonces de gros titres pour la fin d'année, une nouvelle vient de tomber, et elle seccour les fans d'une des grosses franchises du groupe. L'éditeur français a levé le voile sur l'orientation de son prochain opus de la série Ghost Recon.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va faire jaser : la franchise emblématique s'apprête à prendre un virage à 180 degrés. Oubliez certaines habitudes, car le futur de Ghost Recon s'écrira en vue à la première personne et s'inscrit résolument dans l'ère du jeu-service.

Ghost Recon en FPS et jeu-service : un pari risqué pour Ubisoft ?

La confirmation est tombée lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Ubisoft, tenue le 10 juillet dernier. Yves Guillemot, le PDG de l'éditeur, a été on ne peut plus clair : le prochain Ghost Recon sera bien un jeu en FPS. Une décision qui n'est pas passée inaperçue, surtout quand on sait que la série s'était, au fil des épisodes, plutôt orientée vers la troisième personne, à l'exception de ses débuts.

Mais ce n'est pas tout. Le rapport de cette assemblée, mis en lumière par Stephen Totilo de GameFile, suggère fortement que la franchise va embrasser le modèle du jeu-service. Guillemot a d'ailleurs cité le succès de Rainbow Six Siege comme preuve du savoir-faire d'Ubisoft dans ce domaine, affirmant vouloir "réaliser des progrès significatifs sur ce marché" et capitaliser sur les lancements à venir "comme The Division et Ghost Recon".

Cela ne laisse plus guère de doutes : le titre tentera de venir marcher sur les platebandes de mastodontes tels que Call of Duty et Battlefield. Pour le meilleur ou pour le pire, l'avenir le dira.

Le modèle jeu-service : une obsession dangereuse pour la franchise ?

Ce n'est un secret pour personne, l'industrie du jeu vidéo est de plus en plus friande du modèle "jeu-service", où le contenu est mis à jour et monétisé sur le long terme. Ubisoft, de son côté, semble y voir une véritable planche de salut. Après le succès de Rainbow Six Siege, l'éditeur multiplie les initiatives dans ce sens.

Cependant, l'historique de Ghost Recon avec ce modèle est pour le moins... mitigé. Si Wildlands (2017) avait reçu de bons retours en revenant à un contexte contemporain, Breakpoint (2019) fut un désastre commercial et critique, plombé par des mécaniques mal pensées et des microtransactions abusives. Cet échec a même conduit à l'annulation pure et simple de Frontline, un titre gratuit PvP qui devait exploiter encore plus ce modèle.

Près de six ans après Breakpoint, le fait qu'Ubisoft s'entête à miser sur le jeu-service pour le nouvel opus, malgré les leçons du passé, fait grincer des dents. Les fans craignent un nouveau dévoiement de l'esprit de la série, qui pourrait sacrifier la profondeur tactique sur l'autel de la rentabilité à long terme. La question demeure : l'éditeur a-t-il appris de ses erreurs, ou est-ce une fuite en avant ?

Un retour aux sources… mais pas celles espérées ? Le dilemme tactique.

Selon les dernières rumeurs, le nouveau Ghost Recon, connu en interne sous le nom de Project Ovr, s'inspirerait de l'expérience de Call of Duty: Modern Warfare, avec une touche de Ready or Not. Le jeu serait même prévu pour 2026, potentiellement pour le 25e anniversaire de la série.

Mais l'annonce du retour à la vue à la première personne génère des sentiments très partagés. Si les tout premiers épisodes de Ghost Recon étaient bien des FPS, la série a conquis une large part de ses fans avec l'approche à la troisième personne et son aspect tactique militaire unique. C'est précisément cet aspect tactique, ce sens de la planification et de l'exécution méthodique, que beaucoup espèrent voir revenir.

Pourtant, le virage vers le jeu-service et l'inspiration "Call of Duty" peuvent laisser craindre une simplification, voire une dilution de cette profondeur. Le dilemme est clair : Ubisoft cherche-t-il à attirer un public plus large au risque de perdre son cœur de cible ? Le défi est de taille : concilier l'héritage tactique avec les exigences d'un marché dominé par des jeux de tir plus rapides et des modèles économiques persistants. Les phases d'alpha prévues en fin d'année donneront peut-être un premier aperçu de cette nouvelle direction. L'avenir de la franchise se joue maintenant, entre tradition et nouvelle ère, et l'équation est loin d'être simple pour les fans de missions militaires où chaque décision compte.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le nouveau Ghost Recon sera-t-il un FPS ?

Oui, Ubisoft a confirmé que le prochain Ghost Recon adoptera bien une vue à la première personne (FPS), marquant un changement par rapport aux épisodes récents qui privilégiaient la troisième personne.

Le jeu sera-t-il un jeu-service ?

Oui, le PDG d'Ubisoft, Yves Guillemot, a clairement indiqué que l'entreprise souhaitait "réaliser des progrès significatifs sur ce marché", citant Ghost Recon comme un des lancements à venir axés sur le jeu-service.

Quand le nouveau Ghost Recon devrait-il sortir ?

Selon les dernières rumeurs et rapports, la sortie du nouveau Ghost Recon est prévue pour 2026, potentiellement pour coïncider avec le 25e anniversaire de la série.