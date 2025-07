Le géant Activision a récemment pris la décision drastique de mettre hors ligne la version PC de Call of Duty: WW2, disponible via le Microsoft Store et sur le PC Game Pass. Cette action intervient alors que la communauté rapporte massivement des problèmes de piratage majeurs en multijoueur, laissant de nombreux joueurs désemparés. Alors que Call of Duty Black Ops 7 se profile à l'horizon, ce retour imprévu sur un ancien titre a réservé une très mauvaise surprise à ceux qui espéraient retrouver les sensations du jeu de 2017.

Quels sont ces "problèmes" de sécurité qui ont forcé la désactivation ?

Depuis quelques jours, la communauté de Call of Duty: WW2 sur PC est en proie à un problème de piratage généralisé. Sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, les témoignages et les clips vidéo affluent. Des joueurs rapportent avoir été ciblés en pleine partie : des pirates informatiques ouvriraient leur application Bloc-notes et initieraient une attaque par exécution de code à distance (RCE) sur leur PC. Pour le non-initié, une attaque RCE est une faille de sécurité majeure. Elle permet à un attaquant d'exécuter du code malveillant sur l'appareil de la victime, pouvant potentiellement prendre le contrôle total de l'ordinateur. Un scénario déjà vu avec Dark Souls 3 en 2022, qui avait contraint Bandai Namco à fermer les serveurs PC de toute la trilogie pendant des mois pour corriger le problème. C'est cette menace sérieuse qui a poussé Activision à désactiver le jeu.

Un retour sur le Game Pass synonyme de risque accru ?

L'arrivée de Call of Duty: WW2 sur le Game Pass a indéniablement donné un second souffle à sa base de joueurs sur PC. Cependant, ce regain de popularité semble avoir exposé le jeu à des vulnérabilités préexistantes, amplifiant la portée des problèmes de sécurité. Au-delà des attaques RCE, le multijoueur est également rapporté comme étant infesté par la triche. De nombreux joueurs PC ont signalé être victimes de piratage, certains voyant des fenêtres de navigateur indésirables s'ouvrir ou des logiciels malveillants s'installer sur leur bureau. Si les versions consoles du jeu semblent fonctionner sans encombre, la situation sur PC est jugée "dangereuse" par de nombreux utilisateurs. Cette controverse jette une ombre sur la stratégie de Microsoft de relancer d'anciens titres Call of Duty via le Game Pass, soulevant des inquiétudes quant à la capacité de ces jeux plus anciens à supporter une base de joueurs élargie et à se défendre contre les menaces modernes.

La pérennité des anciens Call of Duty : un défi majeur pour Microsoft ?

La question de l'anti-triche et de la sécurité reste un problème récurrent dans la franchise Call of Duty, et les mesures plus primitives des titres plus anciens comme WW2 sont particulièrement vulnérables à l'exploitation. Le fait que Microsoft ait massivement élargi la base de joueurs de ce jeu via le Game Pass n'a fait qu'exacerber ces problèmes. Des rumeurs suggèrent que d'autres titres cultes comme World at War ou MW2 (2009) pourraient également arriver sur le Game Pass, ce qui fait craindre des scénarios similaires. Cela pose un défi majeur pour les studios Call of Duty, déjà sous pression pour les sorties annuelles, mais qui pourraient désormais devoir maintenir l'intégrité en ligne d'anciennes entrées. Si l'objectif du Game Pass est de faire revivre d'anciens titres, la réalité des serveurs infestés de tricheurs et des failles de sécurité majeures complique la donne. La "valeur" de l'acquisition d'Activision par Microsoft est remise en question si les jeux arrivent dans un tel état.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une attaque RCE dans un jeu vidéo ?

Une attaque RCE (Remote Code Execution), ou exécution de code à distance, permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire sur l'ordinateur d'une victime. Dans le contexte d'un jeu multijoueur, un hacker peut exploiter une faille pour prendre le contrôle partiel ou total du PC d'un autre joueur, ouvrant la porte à l'installation de logiciels malveillants ou au détournement de l'appareil.

Pourquoi Call of Duty: WW2 est-il particulièrement vulnérable ?

Call of Duty: WW2, sorti en 2017, est un titre plus ancien. Il utilise probablement des mesures anti-triche et de sécurité plus primitives qui sont désormais plus faciles à exploiter par les hackers. L'augmentation soudaine de sa base de joueurs via le Game Pass a amplifié cette vulnérabilité, attirant davantage d'acteurs malveillants.

Les versions console de Call of Duty: WW2 sont-elles également affectées ?

Non, les rapports actuels indiquent que les problèmes de piratage et de sécurité, notamment les attaques RCE, semblent être confinés à la version PC de Call of Duty: WW2. Les joueurs sur consoles peuvent apparemment continuer à jouer sans rencontrer ces graves problèmes.