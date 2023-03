Le recours à l'IA a été présenté par Ubisoft comme un moyen d'optimiser le temps des scénaristes, en les libérant de tâches répétitives et en les aidant à créer des dialogues de personnages plus authentiques.

Ubisoft, qui a connu des difficultés financières récemment, avec des grèves en janvier dernier ou le lancement de nombreux Assassin's Creed pour renflouer les caisses, mise sur cette technologie pour se démarquer et proposer des jeux encore plus immersifs. Selon la société, l'intelligence artificielle sera utilisée pour générer des dialogues de personnages non jouables (PNJ) en fonction de leur motivation et de la situation dans laquelle ils se trouvent. Elle sera également utilisée pour créer des bribes de conversation cohérentes dans les foules qui entourent le joueur, ainsi que pour reformuler des lignes de dialogue pour en faire plusieurs variations.

L'IA : une aide pour les scénaristes

Les jeux vidéo développés par Ubisoft sont souvent des mondes ouverts, qui contiennent un grand nombre de PNJ et des simulations de foules importantes. La narration est donc un aspect essentiel de l'expérience de jeu et l'IA sera utilisée pour améliorer ce domaine.

Cette décision d'Ubisoft d'utiliser l'IA dans ses jeux fait partie d'une tendance croissante dans l'industrie du jeu vidéo. Les développeurs se tournent de plus en plus vers cette nouvelle technologie pour aider à créer des expériences de jeu plus immersives et plus personnalisées. Et avouons-le, cela leur coûte aussi bien moins cher qu'un humain...

Cependant, certains experts s'inquiètent de l'impact de l'IA sur la créativité humaine dans l'industrie du jeu vidéo. Ils craignent que son utilisation ne conduise à une uniformisation de la narration et donc à une perte de diversité dans les jeux vidéo.

Malgré ces inquiétudes, Ubisoft a décidé (contraint par des besoins économiques ?) de faire appel à l'IA pour améliorer la qualité de ses jeux. Selon la société, cette technologie permettra de créer des dialogues de personnages plus authentiques et de libérer du temps pour les scénaristes, afin qu'ils puissent se concentrer sur les éléments clés de la narration. A voir si cela est bien le cas dans les prochains jeux vidéo de la marque.