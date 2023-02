Ubisoft a beaucoup fait parler dernièrement, mais pas forcément pour le meilleur : le groupe français connait de grosses difficultés et a été contraint d'abandonner nombre de projets tout en limitant ses investissements.

Désormais, le groupe en est à miser uniquement sur ses franchises les plus populaires, et comme depuis bien des années, la plus rentable est Assassin's Creed.

Ubisoft avait annoncé plusieurs jeux à venir de sa franchise, et on s'étonnait déjà d'apprendre qu'au moins 4 titres étaient en cours. Finalement, le chiffre pourrait évoluer à la hausse et Ubisoft pourrait tenter de tirer un maximum de la licence pour renflouer ses caisses.

Ubisoft compte exploiter sa franchise à 100%

Outre Mirage, Red, Hex et Jade, Ubisoft prépare aussi le Project Invictus, un jeu multijoueur qui exploite l'univers d'Assassin's Creed. On apprend également qu'une aventure en réalité virtuelle est également en préparation et qu'elle plongera les joueurs dans l'univers des assassins.

Mais selon Tom Henderson, Ubisoft préparerait bien plus de jeux que cela pour la franchise : d'autres jeux AC non annoncés seraient déjà en développement et confiés à différents studios. Ubisoft ambitionne ainsi de proposer un nouveau jeu Assassin's Creed premium par an.

Ubisoft Sofia travaillerait actuellement sur Project Nebula, un épisode qui proposerait trois environnements différents : Inde, empire aztèque et Méditerranée. Pour sa part, Ubisoft Chengdu plancherait sur Project Raid, un PVE coopératif à 4 joueurs. Ubisoft Annecy travaillerait sur Project Echoes, un jeu 100% multijoueur qui exploite la technologie Scalar (en partie ancré dans le Cloud).

Reste qu'Ubisoft a systématiquement été critiqué pour ne jamais avoir trop soigné la sortie de ses titres et livré des jeux dans l'urgence farcis de bugs ou incomplets... S'imposer une sortie majeure par an sera donc un défi particulièrement complexe à relever.