Ubisoft n'a pas dit son dernier mot. Après plusieurs échecs cuisants (XDefiant, Hyper Scape), l'éditeur français semble prêt à retenter sa chance sur le marché saturé du FPS multijoueur.

Des fuites concordantes, initiées par le leaker Shiny77, évoquent un nouveau titre : Project Scout. Les premières images montrent un univers de science-fiction, une interface en développement et un jeu tournant sous Unreal Engine 5.

Que sait-on de ce Project Scout ?

Selon les fuites, Project Scout est un FPS compétitif à grande échelle, se déroulant dans un univers science-fiction futuriste. Les screenshots montrent une interface de jeu (UI) avec boussole, indicateur de "niveau d'équipage" (crew level) et un personnage.

A new Competitive FPS title from Ubisoft is in the work



- Set in an intense Sci-fi universe

- "Possibly" made in UE5

- First Person Shooter

- Larged scaled

- Full-Crossplay

- Competitive setting

- Multiplayer pic.twitter.com/ynNSGVuy8b — Shiny? (@Shiiny77) November 11, 2025

Le jeu serait développé sous Unreal Engine 5 et viserait le crossplay total. Il s'agirait d'une tentative de concurrencer Apex Legends, dont une image aurait même servi de placeholder au projet.

Ubisoft peut-il réussir là où il a échoué ?

C'est la grande question. Ubisoft cherche désespérément à réitérer le succès colossal de Rainbow Six Siege.

Mais ses tentatives récentes ont été des flops. Hyper Scape, un battle royale, a fermé ses serveurs en moins de deux ans. XDefiant n'a pas non plus trouvé son public. Project Scout doit affronter des géants établis (Call of Duty, Apex Legends, Fortnite). Le défi est immense.

Faut-il s'enthousiasmer pour ce projet ?

Faut-il s'enthousiasmer pour ce projet multijoueur? L'enthousiasme est... mitigé. Si l'esthétique SF et l'utilisation d'Unreal Engine 5 intriguent, un premier retour jette un froid.

"Project Scout"

Upcoming Sci-Fi Competitive FPS From @Ubisoft



- Unreal Engine 5

- Large-scale

- Crossplay pic.twitter.com/ra0SMlv5qy — 6leaks (@6leaksgg) November 12, 2025

Le leaker Shiny77, après avoir vu du gameplay, a commenté : "C'est... euh... quelque chose... Je ne pense pas que les gens vont aimer." Ce n'est pas bon signe. Le projet doit trouver un "hook" unique pour se distinguer dans un marché saturé, sous peine de finir comme Concord, le flop de Sony.

Foire Aux Questions (FAQ)

Project Scout est-il officiel ?

Non. Pour l'instant, Ubisoft n'a absolument rien confirmé. Il s'agit de fuites et de rumeurs provenant d'insiders (Shiny77, 6leaks), bien que les screenshots apportent une certaine crédibilité.

S'agit-il d'un Battle Royale ?

C'est probable, ou du moins fortement inspiré. Les rumeurs mentionnent des affrontements "à grande échelle" et une inspiration directe d'Apex Legends.

Quelle est la différence avec XDefiant ou Hyper Scape ?

Project Scout semble abandonner l'esthétique "Tom Clancy" ou le style "arena shooter" pour un univers de science-fiction pur, avec des combats de plus grande envergure et développé sous Unreal Engine 5.