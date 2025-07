Ready or Not, ce FPS tactique réputé pour son réalisme implacable, s'apprête à débouler sur consoles. Mais cette arrivée se fait au prix d'une sérieuse censure. Pour se conformer aux exigences des constructeurs, le studio Void Interactive a dû revoir certains éléments graphiques. La nouvelle est tombée : ces modifications seront également imposées sur PC. La grogne monte déjà au sein de la communauté des joueurs.

Quelles modifications Void Interactive a-t-il dû accepter ?

Pour cette sortie console, Void Interactive promettait pourtant monts et merveilles. Nouvelles animations sous Unreal Engine 5 pour un réalisme accru, deux missions inédites, un système de difficulté repensé, sans oublier une intelligence artificielle améliorée. Mais la liste inclut aussi une part de censure. Le studio se veut rassurant : "Durant le portage, nous avons fait notre maximum pour ne modifier que ce qui était absolument non-négociable pour nos constructeurs partenaires, et tout changement apporté compte rester fidèle au ton d'origine du jeu, donc ne vous inquiétez pas." Une déclaration qui n'a pas suffi à calmer la tempête de commentaires sur Steam. Certaines concessions semblent raisonnables, comme l'impossibilité de démembrer des cadavres déjà inertes, un compromis jugé acceptable car le gameplay décourage la force létale. D'autres modifications sont plus discutables. L'enfant de la mission "Twisted Nerve" sera désormais inconscient plutôt que convulsant. Gerard, un suspect de la mission "A Lethal Obsession", auparavant nu, devra se couvrir. Des ajustements subtils pour la majorité des joueurs, mais qui illustrent une volonté claire d'adapter le contenu.

Pourquoi ces changements sont-ils appliqués aussi sur PC ?

La décision d'appliquer ces modifications à la version PC, pourtant exempte de telles contraintes, a suscité une vive controverse. La raison invoquée par les développeurs est technique : pour permettre le crossplay entre plateformes, le contenu doit être identique. "Si les modèles en jeu sont différents [sur PC et console], cela rend le crossplay inopérable ; le contenu doit être identique ou basiquement identique," explique Void Interactive. Des versions différentes d'un même élément graphique affecteraient la réplication en multijoueur. C'est un point délicat. Historiquement, Ready or Not a souvent été au centre de polémiques pour sa représentation crue des opérations des forces spéciales. Dès décembre 2021, Team17 avait même rompu son accord d'édition suite à l'annonce d'une mission incluant une fusillade en milieu scolaire, baptisée "Elephant". Le jeu aborde également des thèmes sensibles comme la pédophilie et d'autres crimes sexuels. Certaines textures seront d'ailleurs altérées sur consoles pour atténuer ces références. Mais cette fois, l'ajustement est global. C'est une stratégie claire pour éviter de nouvelles levées de boucliers et s'ouvrir à un public plus large. Pourtant, cette démarche soulève des questions sur la liberté créative et la vision originale du jeu. Le titre compte tout de même 9 millions de joueurs sur PC depuis 2021. Les débats autour de ces choix éditoriaux continuent d'alimenter les discussions sur les forums de jeux.

Ces concessions garantissent-elles la fin des polémiques ?

Ces modifications visent sans doute à construire une nouvelle base de joueurs solide sur consoles, loin des controverses passées. Mais cette manœuvre est-elle vraiment suffisante, ou même sincère ? Les développeurs étaient déjà conscients des problèmes engendrés par leur création. Le fait d'apporter des changements drastiques uniquement au moment du déploiement sur consoles peut sembler une tentative de "mea culpa" tardive. Nullement inquiété depuis 2021 sur PC, Void Interactive semble aujourd'hui craindre les retombées du grand public console. La mission "Elephant", avec sa fusillade en université, ou des inscriptions à caractère raciste disséminées en easter egg, ont déjà fait jaser. En modifiant les séquences de tortures ou en retirant la nudité, le studio essaie de se conformer à des standards plus "moraux" et responsables. Ce sont là des justifications. Le démembrement ? Il est jugé acceptable de le limiter, car le gameplay décourage déjà la force létale. Mais les autres modifications, notamment celles liées à la maltraitance infantile, n'ont pas de justification propre. La course à l'adoption sur consoles force des compromis. Reste à savoir si cette stratégie, qui peut paraître légèrement hypocrite, suffira à fédérer de nouveaux adeptes sans aliéner les anciens. L'avenir de ce FPS se joue maintenant, et les implications pour l'industrie du jeu vidéo sont considérables.

