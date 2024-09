Ubisoft a créé la surprise en annonçant ne pas proposer de live à l'ouverture du TGS, le Tokyo Game Show, quelques heures avant l'échéance.

Toutes les spéculations étaient de mise, compte tenu de la situation du groupe. Le groupe est ainsi dans la tourmente depuis le lancement timide de Star Wars Outlaws, mais il était très certainement davantage question de ne pas attiser davantage les critiques qui fusent à l'encontre d'Assassin's Creed Shadows.

Et finalement, un communiqué de presse confirme indirectement la situation.

Ubisoft a ainsi lancé un avertissement sur les résultats de son exercice fixcal 2024 - 2025, anticipant désormais un chiffre d'affaires de 1,95 milliard d'euros. Et le groupe précise au passage devoir reculer la date de lancement d'Assassin's Creed Shadows au 14 février 2025.

Annoncé comme le projet le plus ambitieux du groupe en termes de budget comme en développement, Assassin's Creed Shadows est également l'un des plus controversés avant même sa sortie. Il est reproché au titre de prendre trop de libertés avec l'histoire du Japon et notamment de donner une importance fantaisiste à l'un des principaux personnages du jeu : Yasuke. Par ailleurs, alors qu'Ubisoft se targue d'un travail minutieux de recherche avec des historiens, une polémique est rapidement apparue dès la présentation de la statuette livrée avec l'édition collector du jeu, qui reprend la porte torii dans sa version détruite par la bombe nucléaire de Nagasaki... Pas franchement d'époque ni même de bon gout.

Officiellement, Ubisoft évoque la nécessité de peaufiner son titre : "Bien que le jeu soit finalisé, les enseignements tirés de la sortie de Star Wars Outlaws nous ont amenés à accorder plus de temps au polish du titre. Cela permettra à l’opus le plus important de la franchise d’être à la hauteur de ses ambitions, notamment en délivrant la promesse de notre aventure à double protagonistes, Naoe et Yasuke, apportant deux styles de jeu très différents."

Depuis le lancement de Star Wars Outlaws, l'action d'Ubisoft n'a de cesse de chuter en bourse. En un an, la valeur du titre d'Ubisoft a ainsi chuté de 50%, l'amenant à son plus bas historique.