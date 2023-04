D'ici le mois prochain, la compagnie française, Ubisoft, prévoit de sortir quatre nouveaux titres sur la plateforme de Valve.

Le rapport entre Ubisoft et Steam, une histoire compliquée

Vers la fin de l'année 2022, après une absence de trois ans, le géant français Ubisoft a décidé de revenir sur la plateforme Steam sans pour autant abandonner son propre lanceur. Il convient de rappeler qu'en 2019, lors de la sortie de The Division 2, Ubisoft avait décidé de quitter la boutique très populaire de Steam.

Depuis quelques mois, la compagnie française est donc de retour sur la plateforme américaine et continue d'ajouter de nombreux jeux à son catalogue. Dans les prochaines semaines, les joueurs pourront se procurer plusieurs jeux Ubisoft récents sur Steam.

De nouveaux jeux Ubisoft arrivent sur Steam

Ainsi, après le début de la réconciliation entre Ubisoft et Steam avec la sortie d'Assassin's Creed Valhalla en décembre dernier, on apprend aujourd'hui qu'un certain Far Cry 6 va être disponible sur Steam à partir du 11 mai prochain.

Au cours du mois de juin, les joueurs pourront acheter trois nouveaux jeux Ubisoft : Riders Republic, Rainbow Six Extraction et Monopoly Madness. Il convient de rappeler qu'Ubisoft avait quitté Steam pour des raisons commerciales, car chaque vente était soumise à une taxe de 30 %. Néanmoins, le géant français (comme d'autres éditeurs) ne peut pas se passer de la plateforme de Valve.

Il y a quelques jours, Ubisoft a également lancé son service d'abonnement Ubisoft+ sur les consoles Xbox. Le service de la compagnie française, une sorte de « Game Pass Ubisoft », est donc disponible sur Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant, contrairement à EA Play, il n'est pas intégré aux Xbox Game Pass et nécessite un paiement supplémentaire mensuel, que de nombreux joueurs jugent trop élevé.