À l'occasion de la publication de ses résultats avec ses investisseurs, Ubisoft annonçait recentrer ses activités. On voyait ainsi plusieurs projets tués dans l'oeuf, un budget R&D réduit de 500 millions d'euros, et Skull & Bones était de nouveau reporté.

On ne compte ainsi plus les reports pour ce titre présenté en 2017 qui a rapidement tourné au serpent de mer. Mais depuis quelques mois, Ubisoft se voulait rassurant concernant le projet, annonçant un dernier report avec une date de sortie ferme et définitive fixée au 9 mars 2023.

30 minutes de vidéo pour rassurer

Finalement, il faudra de nouveau patienter puisque désormais le titre n'est plus attendu avant 2023 / 2024, une fenêtre assez vague qui laisse planer de gros doutes quant à l'état du titre.

Malgré tout, le jeu s'offre une vidéo de 30 minutes de gameplay focalisé sur les "investigations", une enquête qui constituer une des quêtes du jeu. Ubisoft a promis d'autres partages de contenus autour de son titre, mais on ne sait plus vraiment sur quel pied danser tant le discours est contradictoire : le titre était bouclé et les équipes se laissent quelques mois pour le peaufiner avant sa sortie... Il n'y a plus qu'à espérer que l'éditeur nous surprenne avec une sortie plus tôt que prévu, mais rien n'est gagné.