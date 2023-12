Malgré les outils mis en place, le démarchage téléphonique continue d'agacer bon nombre d'utilisateurs par leur fréquence et leur absence d'intérêt, ce qui en fait des messages non sollicités pouvant constituer une véritable nuisance.

L'association UFC-Que Choisir a mis en place depuis ce 19 décembre une plate-forme "Respecte mes datas" qui permet de créer un courrier-type à adresser à son opérateur (mais aussi à d'autres entreprises) pour s'opposer au transfert des coordonnées vers d'autres entreprises, généralement à des fins marketing.

Cet outil alimenté par un fonds de dotation "financé par les dons des consommateurs" est mis en place "pour que chacun puisse exiger de son opérateur de téléphonie qu'il ne transfère pas ses données à l'annuaire public ni à ses partenaires, conformément au RGPD".

Des mesures contre le démarchage mais une efficacité discutable

Cela correspond souvent à ces petites cases à cocher distraitement en fin de contrat et qui mettent vos données personnelles à disposition des partenaires des opérateurs, voire à de plus suspectes officines dans certains cas.

Depuis le 1er mars, les démarcheurs ne peuvent en principe plus appeler durant le week-end et les jours fériés et les tranches horaires le reste du temps sont limitées à 10-13h et 14h-20h.

Si certains secteurs comme la rénovation énergétique ou le comptes CPF de formation sont exclus d'emblée après les trop nombreux abus de ces dernières années, l'UFC-Que Choisir avait déjà critiqué les insuffisances et le manque de contrôle des pratiques, appelant le gouvernement à se montrer encore plus sévère en interdisant à peu près tout type de démarchage, à moins d'un accord explicite (dit opt-in) du consommateur.

Et ce d'autant plus que le démarcharge tend à se déplacer du téléphone fixe vers le téléphone portable, objet très personnel et qui suit son propriétaire partout, le rendant d'autant plus vulnérable aux appels indésirables.

Je ne suis pas une data

En attendant, la plate-forme respectemesdatas.fr se propose de "reprendre le contrôle" de ses données et de qui peut y accéder en adressant une lettre-type, avec un suivi éventuel de la démarche par l'association de défense des consommateurs.

Le site regroupe d'autres outils et informations pour récupérer ses données accumulées par un service en ligne ou analyser les données et savoir ce qui en est fait, notamment sur les réseaux sociaux.

Le site peut également être utilisé pour diverses réclamations, du droit de rectification à celui d'effacement des données et de déférencement sur les principaux moteurs de recherche.