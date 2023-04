Si pour la plupart des joueurs le Steam Deck de Valve permet de se lancer dans des combats virtuels, pour certains le combat est bien réel : la console américaine est actuellement utilisée en Ukraine pour piloter des mitrailleuses à distance.

C'est l'agence de presse ukrainienne du ministère de la Défense qui a publié des photos dans lesquelles on peut voir un soldat, Steam Deck à la main, pilotant des armes de guerre.

L'opérateur en question est ainsi capable de piloter à distance une mitrailleuse lourde de type PKT installée sur un trépied motorisé et doté de plusieurs modules d'observation. Les commandes du Steam Deck et son écran permettent ainsi d'orienter le tir et de déclencher les salves au besoin, la mitrailleuse étant équipée de bandes de cartouches lui assurant une grande autonomie.

Le Steam Deck opérant sous Linux, il n'a pas fallu très longtemps pour que des développeurs produisent des logiciels afin d'en détourner l'usage principal. Néanmoins, on ne s'attendait pas spécialement à ce que la console s'invite ainsi sur le champ de bataille contre la Russie.