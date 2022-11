Depuis leurs débuts, les aspirateurs ont énormément évolué, ils sont d'abord devenus de plus en plus petits et maintenant de plus en plus intelligents. Ils sont capables de détecter le type de saleté ou de sol afin d'adapter la puissance de l'aspiration. Depuis, les robots aspirateurs ont vu le jour et permettent de gérer le nettoyage sans qu'il y ait forcément une intervention humaine.

Par exemple, l'aspirateur Ultenic T10 est un robot laveur accompagné d'une base qui profite de 46 % de réduction sur Darty.

Il est doté d'un système de navigation LDS intelligent qui permet de construire une carte de votre domicile afin d'optimiser le nettoyage. L'aspirateur offre une puissance d'aspiration de 3000 Pa. L'Ultenic T10 est pourvu d'un réservoir à poussières de 280 ml et d'un réservoir d'eau de 300 ml.

Grâce à l'application,vous pouvez consulter les cartes que le robot a enregistrées et le contrôler en imposant des murs virtuels par exemple. Grâce à sa batterie, vous profitez d'une autonomie maximale de 200 minutes qui permet de nettoyer facilement jusqu'à 150 m². Pour finir, l'Ultenic est accompagné d'une base composée d'un puissant aspirateur et d'un sac à poussières de 4.3 litres qui permet de libérer vos mains pendant 60 jours.

Sur le site de Darty, l'aspirateur Ultenic T10 est au prix de 350 € au lieu de 650 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des aspirateurs qui profitent de belles réductions :

Aspirateur balai

Robot aspirateur

Aspirateur-balai lavant



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme Amazon qui a déjà lancé les promotions du Black Friday ou encore HONOR qui lance ses offres Black Friday en avance !