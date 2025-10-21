Le fabricant chinois Unitree Robotics dévoile son dernier-né : le robot humanoïde H2. Présenté dans une vidéo promotionnelle, ce modèle de nouvelle génération mesure 1,80 mètre pour un poids de 70 kg. Il est le robot humanoïde le plus grand et le plus avancé jamais développé par l'entreprise.

Le robot H2 fait le show

La vidéo de présentation met en scène le robot H2 exécutant une série de mouvements d'une grande précision. Il réalise des pirouettes et des arabesques inspirées du ballet, puis enchaîne avec des techniques de kick-boxing, démontrant une flexibilité et un contrôle articulaire impressionnants.

La vidéo se termine par une scène où le robot H2 défile avec assurance sur un podium aux côtés d'un mannequin humain.

Doté de 31 degrés de liberté et d'un couple articulaire pouvant atteindre 360 Nm, le H2 est conçu pour imiter les mouvements humains. Son design inclut même un visage stylisé aux traits humains, renforçant son apparence réaliste.

Le H2 ne mise pas sur la vitesse comme le H1

Le H2 s'appuie sur les succès de son prédécesseur, le H1, qui s'était fait remarquer pour ses capacités de sprint. Le H1 pouvait atteindre une vitesse de 3,3 m/s et avait démontré une excellente perception de son environnement grâce à son LiDAR 3D et ses caméras de profondeur.

Le H2 représente une évolution, non seulement en taille mais aussi en sophistication, intégrant des algorithmes de contrôle du mouvement en constante évolution via des mises à jour OTA.

Avec une autonomie de batterie de 3 heures, il est équipé d'une puce de 2070 TOPS, lui permettant de supporter divers modèles d'IA pour s'adapter à de multiples scénarios de travail. Unitree reste toutefois assez discret sur l'arrivée de H2 dans les usines, voire les foyers.