Selon le principe cosmologique, la matière est répartie uniformément dans tout l'Univers et crée une distribution homogène, ne permettant pas en principe de faire émerger des structures géantes.

C'est pourtant ce que semblent avoir découvert des chercheurs de l'Université de Central Lancashire en identifiant un immense anneau de galaxies de 1,3 milliard d'années-lumière de diamètre.

Ce Big Ring, formé de galaxies et d'amas de galaxies, est une curiosité qui intrigue les scientifiques et indique que nous n'avons sans doute pas tout compris du principe cosmologique.

Un anneau géant et un arc à proximité l'un de l'autre

Et ce d'autant plus qu'un immense arc long de 3,3 milliards d'années-lumière a également été observé à proximité. Les deux structures ont été découvertes par hasard et nécessitent des études complémentaires pour valider leur existence et tenter d'y trouver une explication.

Le fait que le Big Ring et l'Arc géant soient relativement proches (à l'échelle cosmique) l'un de l'autre est peut-être un indice sur le fait que les deux formations sont le reflet d'un même phénomène inconnu de plus grande ampleur.

D'autres structures géantes alignées ont été découvertes ces dernières années, généralement de 1,5 milliard d'années-lumière, même si la plus massive s'étend sur 10 milliards d'années-lumière.

Le principe cosmologique n'est pas encore vaincu

S'agit-il de stuctures nées simplement d'un alignement fortuit, sorte de coïncidence miraculeuse, ou bien sont-elles les témoins d'événements liés aux premiers temps de l'Univers durant lesquels la matière se serait figée dans ces formes sans suivre la distribution classique observée par la suite, ce sont autant d'hypothèses à explorer, sans forcément d'ailleurs jeter le principe cosmologique et l'isotropie de l'Univers à la poubelle.

Et peut-être que l'Univers n'est pas aussi homogène en tout point comme les scientifiques le pensaient, ou bien que la limite de formation de structures géantes, estimée à 1,2 milliard d'années-lumière, est sous-évaluée.