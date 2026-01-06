Universal Music Group (UMG) et Nvidia officialisent un partenariat pour l'intégration de l'IA au cœur de l'industrie musicale. Cette collaboration ambitionne de redéfinir la manière dont la musique est créée, découverte et consommée, en s'appuyant sur le catalogue d'UMG et l'infrastructure technologique de Nvidia.

Le modèle Music Flamingo en pierre angulaire

Le point central repose sur le modèle d'IA Music Flamingo de Nvidia. Il est conçu pour analyser des pistes musicales complètes, jusqu'à 15 minutes, en comprenant en profondeur des éléments complexes comme l'harmonie, la structure, les progressions d'accords, le contexte culturel et même la résonance émotionnelle.

Grâce à cette compréhension, Music Flamingo promet de bousculer la découverte musicale. Les fans pourront trouver des morceaux non plus seulement par style, mais en fonction d'une " narration émotionnelle ".

UMG et Nvidia vont en outre lancer un incubateur d'artistes dédié. Cet espace collaboratif permettra aux compositeurs, auteurs et producteurs de concevoir et de tester de nouveaux outils d'IA.

Changement de ton pour UMG

Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie de l'industrie musicale qui cherche à encadrer l'IA, après avoir adopté une posture initialement défensive et en ayant multiplié les actions en justice à l'encontre de start-ups d'IA.

Reste la volonté de protéger les œuvres des artistes et de garantir une attribution correcte des contenus. Fin 2025, Universal Music a notamment enterré la hache de guerre avec Udio.