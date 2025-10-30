Le conflit sur les droits d'auteur qui opposait Universal Music Group (UMG) à la start-up d'IA Udio est résolu. Les deux sociétés annoncent un règlement à l'amiable et une collaboration inédite.

L'accord met fin à un litige où UMG, aux côtés d'autres majors via la RIAA (Recording Industry Association of America), accusait Udio d'infraction massive aux droits d'auteur pour avoir entraîné son IA sur de la musique protégée sans autorisation.

Une plateforme d'IA musicale en 2026

L'accord va au-delà d'une compensation financière au montant tenu secret. UMG et Udio vont collaborer pour lancer une " nouvelle expérience innovante de création, de consommation et de streaming de musique commerciale " prévue pour 2026.

Cette nouvelle plateforme fonctionnera par abonnement et sera alimentée par une IA générative entraînée cette fois sur de la musique autorisée et sous licence. Pour Universal Music, ce sont des opportunités de revenus pour ses artistes et auteurs-compositeurs.

Le patron d'Udio évoque une nouvelle ère

Cofondateur et patron d'Udio, Andrew Sanchez détaille la vision de cette nouvelle ère. Les utilisateurs pourront " créer avec la voix et le style d'un artiste " selon les permissions définies par l'artiste lui-même.

La plateforme permettra de " remixer et réimaginer vos chansons préférées avec l'IA ", de changer le genre d'un morceau ou de créer des mashups combinant artistes et styles.

Andrew Sanchez assure que cette approche vise à " donner aux artistes le contrôle sur la façon dont l'IA est utilisée ", tout en leur garantissant des bénéfices directs.

Quelle est la stratégie d'UMG face à l'IA générative ?

Pour Sir Lucian Grainge, patron d'UMG, les nouveaux accords démontrent " notre engagement à faire ce qui est juste pour nos artistes et auteurs-compositeurs ". Il souligne l'objectif de " favoriser un écosystème d'IA commercial sain " où tous les acteurs peuvent prospérer.

L'annonce s'inscrit dans une stratégie plus large d'UMG, qui a déjà conclu des accords liés à l'IA avec des YouTube, TikTok et Meta, et dévoile également un partenariat avec Stability AI pour développer des outils professionnels de création musicale par IA.

Pendant la transition vers le nouveau service de 2026, la plateforme Udio existante restera disponible, mais sous une forme restreinte. D'ores et déjà, les téléchargements ne sont plus proposés.