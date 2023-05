Fédération Nationale des Éditeurs de Films, Syndicat de l'Édition Vidéo Numérique, Association des Producteurs Indépendants, Union des producteurs de cinéma, Syndicat des Producteurs Indépendants, ainsi que le Centre national du cinéma et de l'image animée ont obtenu le blocage de Uptobox.

Une décision de justice a été rendue en ce sens le 11 mai dernier et elle concerne les principaux FAI en France : Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR. En tant que plateforme d'hébergement, il a été reproché à Uptobox la mise à disposition " massive et illégale " de contenus protégés.

Une atteinte aux droits d'auteurs ou aux droits voisins a été retenue, sans l'implémentation de mesures techniques idoines pour l'empêcher, voire en incitant à cette violation via le modèle économique de Uptobox.

Six noms de domaine bloqués

Pendant une période de 18 mois, le blocage ordonné par la justice concerne plusieurs noms de domaine exploités par Uptobox : Uptobox.com, Uptostream.com, Uptobox.fr, Uptostream.fr, Beta-uptobox.com et Uptostream.net.

Uptobox a réagi sur Twitter en affichant son intention de contester une décision dite injuste et en soulignant un blocage DNS par les FAI en France. De quoi aiguiller des utilisateurs vers un changement de DNS et autres que ceux de leurs FAI.

Par ailleurs, Uptobox - qui défend un temps de réponse correct pour le retrait des contenus après signalement - pourra être tenté par de nouveaux noms de domaine… si ce n'est pas déjà fait.

Sur la liste noire de l'UE

Le nom de Uptobox (Uptobox.com, Uptostream.com) figure sur la liste de surveillance de la contrefaçon et du piratage de l'Union européenne, dont la troisième édition a été publiée en décembre 2022.

" Le site propose un compte premium avec un stockage illimité, des téléchargements illimités, une vitesse de téléchargement supplémentaire et aucune publicité. Les sites pirates intègrent ou établissent des liens vers les contenus sur Uptobox pour générer des revenus via des publicités ou des réseaux qui paient pour chaque lien visité. Les parties prenantes signalent un long délai de réponse aux notifications d'infractions. "

Uptobox est catalogué comme un cyberlocker de téléchargement direct, avec également du streaming et une intégration par le biais de Uptostream.com.