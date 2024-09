Il y a pratiquement un an, la coalition anti-piratage ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) se réjouissait de la fermeture d'Uptobox et d'Uptostream, à la suite d'une opération menée en France et aux Émirats arabes unis.

" Les services hébergeaient une importante bibliothèque de titres de films et de télévision contrefaits affectant tous les membres de l'ACE et de nombreux autres titulaires de droits, permettant aux utilisateurs de diffuser et de télécharger du contenu protégé par le droit d'auteur gratuitement ou via un abonnement premium payant ", avait déclaré l'ACE.

Dans une communication, l'équipe Uptobox avait initialement évoqué un incident technique et une perte d'accès aux serveurs contenant les fichiers des utilisateurs. Ultérieurement, elle avait affiché son intention de récupérer les serveurs et de reprendre son activité.

Trop tard pour récupérer les serveurs

Selon une décision du tribunal judiciaire de Paris rapportée par l'Informé, les serveurs d'Uptobox ne seront pas restitués à Genius Servers Tech Fze. Les demandes de la société basée à Dubaï et propriétaire d'Uptobox ont été jugées irrecevables.

Alors que l'affaire principale concernant les accusations de piratage se poursuit, Genius Servers Tech Fze devra en outre payer un total de 72 000 € de frais de justice aux ayants droit (Amazon, Apple, Colombia, Disney, Netflix, Paramount, Universal ou encore Warner Bros. Entertainment), ainsi que 2 000 € à OVH.

Les serveurs saisis d'Uptobox étaient hébergés dans les data centers de Scaleway et Opcore (Iliad), ainsi qu'OVH. Le tribunal a considéré que Genius Servers Tech avait dépassé le délai légal pour contester les saisies.