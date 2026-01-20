C'est un nouveau coup dur pour la cybersécurité des institutions françaises. L'Urssaf, l'organisme chargé de la collecte des cotisations sociales, a révélé avoir été la cible d'un accès illégitime à une base de données cruciale.

L'incident concerne potentiellement 12 millions de salariés, tous ceux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) au cours des trois dernières années. La conséquence directe est une menace accrue d'arnaques sophistiquées.

Comment les pirates ont-ils pu accéder à autant de données ?

Le point crucial de cette affaire est que les serveurs de l'Urssaf n'ont pas été directement forcés. L'attaque est plus subtile. Les cybercriminels ont exploité les identifiants volés d'un compte partenaire habilité à consulter ces informations. En se connectant via l'interface de programmation API DPAE, ils ont pu agir sous un masque de légitimité, rendant la détection plus complexe. Ce n'est donc pas un piratage frontal mais l'exploitation d'une faille de sécurité dans la chaîne de confiance.

??CYBERALERT ??FRANCE? | La Direction de l'immobilier de l'État -DIE- victime d'une cyberattaque en début de semaine sans vol de données... ⤵️



J'apprends que le portail immobilier de l'État a été affecté, en début de semaine, par un incident de cybersécurité.



Pour rappel, le… pic.twitter.com/6zGxfqIBxg — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) January 17, 2026

Dès la découverte de l'intrusion, l'organisme a réagi en suspendant le compte compromis et en déposant une plainte. Cet incident expose la vulnérabilité créée par les interconnexions entre les systèmes d'État et leurs partenaires externes. Une cybermalveillance antérieure visant ce partenaire a suffi à ouvrir une brèche vers des millions de données, en utilisant un accès légitime de manière détournée.

Quelles sont les informations exactes qui ont été volées ?

Ce vol de données, bien que massif, reste circonscrit à un périmètre précis. Les informations consultées et potentiellement extraites sont des données personnelles de base : les noms, prénoms, dates de naissance, la date d'embauche et le numéro Siret de l'employeur. Ces éléments suffisent à construire un profil partiel mais crédible d'une personne.

L'Urssaf se veut toutefois rassurante sur un point essentiel. Les données les plus critiques sont restées à l'abri. Aucun numéro de Sécurité sociale, aucune adresse postale ou e-mail, aucun numéro de téléphone et, surtout, aucune coordonnée bancaire ne font partie du butin. Cela limite les risques de fraude financière directe mais ouvre grand la porte à d'autres types d'escroqueries.

Quels sont les risques concrets et comment s'en protéger ?

Le danger principal est une vague imminente et massive de tentatives d'hameçonnage (phishing). Avec les informations dérobées, les escrocs peuvent créer des messages extrêmement convaincants. Imaginez recevoir un e-mail ou un SMS qui mentionne votre nom, votre employeur et votre date d'embauche exacte. Le message semble alors parfaitement légitime et peut vous inciter à cliquer sur un lien malveillant ou à fournir d'autres informations. L'Urssaf insiste sur un point : la vigilance est absolue.

Il faut donc appliquer des règles de prudence strictes. Aucune administration française ne vous demandera jamais de communiquer vos mots de passe ou vos informations bancaires par courriel ou par téléphone. En cas de doute, ne cliquez sur aucun lien. Supprimez le message et, si nécessaire, contactez vous-même l'organisme concerné via ses canaux officiels. Cet événement rappelle, une fois de plus, l'importance de renforcer la sécurité des accès, notamment par la double authentification.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est exactement concerné par cette fuite ?

Toutes les personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) depuis début 2023 sont potentiellement exposées. Cela inclut les CDI, les CDD, les contrats d'alternance et tout autre type de contrat déclaré via ce service.

Dois-je changer mon mot de passe Urssaf ?

Non, ce n'est pas nécessaire. Les systèmes internes de l'Urssaf et les comptes personnels des usagers n'ont pas été compromis directement. La faille provient d'un partenaire externe. La vigilance doit porter sur les tentatives de phishing, pas sur votre compte Urssaf lui-même.

L'Urssaf va-t-elle me contacter directement ?

L'Urssaf ne contactera pas individuellement les 12 millions de personnes concernées. L'organisme a communiqué publiquement et appelle à la prudence générale. Méfiez-vous de toute communication qui prétendrait venir de leur part pour vous demander une action ou des informations personnelles suite à cet incident.