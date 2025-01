Les Etats-Unis poursuivent leur opération d'encadrement des entreprises chinoises suspectées d'avoir des liens avec l'armée ou les services de renseignement et ils n'hésitent pas à frapper fort.

Deux géants chinois de la high-tech viennent ainsi d'être placés sur la liste des entreprises soupçonnées de liens cachés avec les militaires. Il s'agit d'une part de Tencent, géant du Web spécialisé dans les réseaux sociaux (comme l'application WeChat) et les jeux en ligne (nombreux jeux mobiles et PC via des rachats de studios, investisseur dans Epic Games...), et d'autre part de CATL, fabricant de batteries électriques pour les constructeurs du monde entier, dont les américains Ford et Tesla, et beaucoup d'acteurs européens.

Tencent et CATL, agents obscurs de l'armée chinoise ?

Le placement sur cette liste n'est pas directement pénalisant mais il risque de compliquer les relations commerciales de ces entreprises aux Etats-Unis et il va conduire à une mise à l'écart des contrats de fourniture de produits et services pour les agences gouvernementales et au-delà . De fait, l'annonce a fait chuter le cours en Bourse de Tencent de 6,5% et celui de CATL de plus de 5%.

WeChat, application phare de Tencent

Le Département américain de la Défense a déjà placé des dizaines d'entreprises chinoises sur cette liste dite 1260H qui tente de cerner une stratégie chinoise de fusion des efforts de R&D et d'accès aux technologies en rendant poreuses les frontières entre les entreprises civiles et militaires chinoises.

Tencent et CATL ont déjà répondu en affirmant que cette décision est une erreur et que les deux entreprises n'ont aucun lien caché avec l'armée chinoise. Si le placement sur la liste n'aura pas d'effet immédiat sur leur activité, Tencent espère en sortir rapidement du fait de la nature même de son coeur d'activité, comme Xiaomi a déjà pu le faire en 2021 en faisant valoir le manque d'éléments concrets pour justifier une telle disposition.

Des risques potentiels à prendre en compte

Pour CATL, cette nouvelle donne sera plus difficile à contester et elle pourrait impacter la vente de ses systèmes de stockage d'énergie, dans la crainte qu'ils puissent être contrôlés ou neutralisés à distance par l'armée chinoise en cas de conflit ouvert.

La présence de ses batteries dans des véhicules électriques circulant sur les routes américaines est aussi un motif d'inquiétude pour le gouvernement américain qui attend que ses constructeurs soient particulièrement attentif aux risques potentiels d'un partenariat avec CATL.