L'idée de livrer des marchandises ou des troupes aux quatre coins du globe en un temps record n'est plus de la science-fiction. L'US Air Force Research Laboratory (AFRL) mise gros sur son projet "Rocket Cargo", une initiative qui vise à repousser les limites de la vitesse. L'objectif est clair : développer un système de transport par fusée réutilisable capable de propulser jusqu'à 100 tonnes de charge utile, qu'il s'agisse de matériel ou de personnel, vers n'importe quel point de la planète en moins de 90 minutes. Une performance qui ferait passer les avions de transport les plus rapides pour des escargots.

Des tests préliminaires pourraient même débuter dès l'année prochaine, marquant le début d'une nouvelle ère pour la logistique militaire et humanitaire.

Comment une telle livraison ultra-rapide est-elle envisagée ?

Le projet Rocket Cargo, qui s'inscrit dans le cadre du programme plus large REGAL (Rocket Experimentation for Global Agile Logistics), ne se contente pas de vouloir construire une fusée géante. L'ambition est de créer un système logistique complet, aussi intégré et fonctionnel qu'une aile de transport aérien militaire. Il s'agirait d'une fusée capable de décoller d'une base comme Vandenberg Space Force Base, de traverser l'atmosphère en un clin d'œil, et d'atterrir avec précision n'importe où, même dans les endroits les plus reculés. Sa capacité de charge est colossale : 77 tonnes, l'équivalent d'un avion de transport "Globemaster III". L'idée est de rendre ces opérations non seulement rapides, mais aussi comparables en coût aux méthodes de fret aérien traditionnelles.



Quels sont les défis techniques et les tests à venir ?

Développer un tel système exige des avancées technologiques majeures. L'AFRL a d'ailleurs signé un accord avec Rocket Lab USA pour mener un test crucial. Dès 2026, si tout se passe comme prévu, une fusée Neutron de Rocket Lab, capable de transporter 13 tonnes, effectuera un vol orbital. Ce ne sera pas une mission de transport réelle, mais un "test de survie". L'objectif est de simuler une trajectoire de mission de transport et de collecter des données précises sur la rentrée atmosphérique contrôlée. Température, pression, forces d'accélération, flux de chaleur, effets sur la structure et les systèmes : tout sera minutieusement surveillé. Ces informations sont vitales pour concevoir les futurs véhicules, en assurant une fiabilité maximale.

La sécurité est primordiale, surtout si des passagers devaient un jour être inclus. Les fusées destinées au transport humain doivent respecter des tolérances extrêmement strictes, car la moindre défaillance aurait des conséquences désastreuses.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le projet Rocket Cargo ?



Le projet Rocket Cargo est une initiative de l'US Air Force visant à développer un système de transport par fusée réutilisable. L'objectif est de pouvoir livrer jusqu'à 100 tonnes de fret ou de personnel n'importe où sur Terre en moins de 90 minutes.

Quand les premiers tests sont-ils prévus ?



Les premiers tests préliminaires du projet Rocket Cargo pourraient débuter dès 2026. L'US Air Force Research Laboratory (AFRL) a signé un accord avec Rocket Lab USA pour un "test de survie" utilisant une fusée Neutron.

Quelle est la capacité de charge de ces fusées ?



Le système final de Rocket Cargo est conçu pour transporter une charge utile allant jusqu'à 100 tonnes. Cela équivaut à la capacité d'un avion de transport militaire Globemaster III, ce qui représente une capacité de fret considérable pour des livraisons ultra-rapides.