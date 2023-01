On le sait, l'Union européenne souhaite uniformiser la connectique des appareils électroniques dans le but de faciliter la vie des consommateurs, mais également de limiter les déchets électroniques liés à la multiplication des appareils.

C'est ainsi que les fabricants de smartphones se voient imposer le recours à l'USB-C dès 2024. La situation ne fait pas les affaires d'Apple, toujours très attachée à son port lightning, mais sous Android, les choses ne sont pas vraiment plus claires... Car si globalement ,les smartphones Android sont déjà tous passés sur un connecteur USB-C, les chargeurs eux, profitent souvent de technologies propriétaires.

Connecteur universl oui, charge universelle non.

Les fabricants mettent ainsi de plus en plus en avant des technologies de recharge rapide toujours plus évoluées : SuperVOOC, HyperCharge, QuickCharge 3.0 ... Autant de technologies qui impliquent différents chargeurs.

Alors certes, on pourra de toute façon recharger n'importe quel smartphone avec n'importe quel chargeur USB et câble compatible, mais pas la peine d'espérer une véritable "charge universelle" entre tous les modèles.

DXOMARK s'est penché sur le sujet et testé les chargeurs des iPhone 13 Pro, Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 6 et Oppo Find X5.

On peut immédiatement constater que pour les chargeurs de Samsung, Oppo et Xiaomi, la charge atteint son maximum uniquement avec le smartphone de sa propre marque.

La valse des technologie segmente le marché

La bonne nouvelle se situe au niveau du Google Pixel 6 puisque son chargeur est capable de délivrer toute sa puissance au Pixel 6 mais également au Galaxy S22 Ultra de Samsung (30W), alors même que le Pixel 6 n'est compatible que charge rapide 23W. Il monte même presque jusqu'à 27W sur le Xiaomi 12 Pro.

Le chargeur d'OPPO fait figure de mauvais élève avec moins de 10W délivrés sur l'ensemble des smartphones, sauf le Find X5 pour lequel il délivre 77W.

La situation est à comparer avec les chargeurs dits compatibles proposés par des équipementiers tiers : le chargeur 65W d'Anker s'affiche entre 18 et 26W sur l'ensemble des modèles testés, le modèle 45W de Force Power le suit de près...

Néanmoins, on peut voir que les puissances annoncées ne sont jamais pleinement délivrées, faute de technologie pleinement compatible.

Tant que les fabricants développeront ces technologies de charge rapide spécifiques sans en proposer l'accès aux autres fabricants, il ne sera jamais possible de profiter d'une charge rapide à pleine vitesse sur tous ses appareils avec un seul et même chargeur (du moins pas si sa marque diffère de celle de ses smartphones).