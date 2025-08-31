On le connaissait pour sa grande efficacité contre le zona et ses douleurs post-zostériennes, mais le vaccin Shingrix pourrait avoir des bienfaits bien plus étendus. Une nouvelle étude d'envergure, menée par Kaiser Permanente en Californie du Sud, vient de mettre en lumière un lien direct entre ce vaccin et une diminution notable des risques d'accidents cardiovasculaires graves. Une protection qui s'ajoute à un potentiel effet préventif contre la démence, déjà suggéré par de précédentes recherches.

Quels sont les nouveaux bienfaits cardiovasculaires découverts ?

L'étude, publiée dans la revue Clinical Infectious Diseases, a suivi plus de 100 000 personnes vaccinées et les a comparées à 400 000 non-vaccinées. Les résultats sont sans appel : les personnes ayant reçu deux doses du vaccin présentent un risque d'hospitalisation pour une crise cardiaque ou un AVC significativement plus faible.

Ce n'est pas tout. Le vaccin s'est également montré efficace à 73 % contre le zona ophtalmique, une complication grave de la maladie qui peut entraîner une perte de vision. Ces données, issues d'une observation en conditions réelles, renforcent considérablement les arguments en faveur de la vaccination.

Ce vaccin peut-il aussi protéger contre la démence ?

C'est une autre piste de recherche extrêmement prometteuse. L'étude de Kaiser Permanente n'a pas examiné cet aspect, mais d'autres études parues ces dernières années font état d'une association entre la vaccination contre le zona et une diminution du risque de démence.

Une étude de 2025 publiée dans Nature a révélé que les vaccinés avaient 20 % de chances en moins de développer une démence sur sept ans. Bien que des études plus vastes soient nécessaires pour confirmer ce lien, l'hypothèse est prise très au sérieux par la communauté scientifique.

Comment expliquer ces effets protecteurs inattendus ?

Le mécanisme principal serait indirect. Le zona est une réactivation du virus de la varicelle, qui génère une inflammation systémique dans le corps. Cette inflammation est un facteur de risque connu des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives.

En bloquant la réactivation du virus, le vaccin évite cette cascade inflammatoire et protège indirectement le coeur et le cerveau. Comme le résume un expert, "il est logique que la prévention du zona réduise ce risque".

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui devrait se faire vacciner contre le zona ?

La vaccination avec Shingrix est recommandée pour toutes les personnes de 50 ans et plus, même si elles ont déjà eu la varicelle ou le zona par le passé. Il est également conseillé aux personnes ayant reçu l'ancien vaccin (Zostavax) de se faire vacciner avec Shingrix.

Le vaccin est-il efficace à 100 % ?

Aucun vaccin n'est efficace à 100 %, mais le Shingrix est considéré comme très performant. Il est efficace à plus de 90 % pour prévenir le zona chez les adultes de 50 ans et plus. Même en cas d'infection post-vaccination, les études montrent que le risque de complications, notamment cardiovasculaires, reste plus faible.

Qu'est-ce que le zona exactement ?

Le zona est une maladie causée par la réactivation du virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Après une varicelle, le virus reste "endormi" dans les nerfs. Il peut se réactiver des années plus tard, généralement en raison d'une baisse de l'immunité liée à l'âge ou à une maladie, provoquant une éruption cutanée très douloureuse.