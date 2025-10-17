Décidément, Riot Games a du mal à garder ses secrets. Après les fuites concernant son MMO League of Legends, c'est au tour de l'univers de Valorant de faire l'objet d'une indiscrétion. Une offre d'emploi, publiée puis éditée à la hâte par le studio, a mis la puce à l'oreille des internautes les plus attentifs : un tout nouveau FPS, distinct du jeu principal et de sa version mobile, serait en préparation. Une gaffe qui confirme les ambitions transmédias de Riot pour sa licence à succès.

Comment une simple offre d'emploi a-t-elle vendu la mèche ?

La gaffe vient d'une offre d'emploi, publiée puis modifiée en catastrophe par le studio. Le poste, un "Associate Art Director" pour un "produit R&D non publié", contenait des prérequis pour le moins explicites. Le candidat devait avoir de l'expérience dans la création de personnages pour le genre FPS et, surtout, une "familiarité avec la propriété intellectuelle Valorant".





Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'enflamme. Quelques heures après la découverte, Riot Games a retiré toute mention de "FPS" et de "Valorant" de l'annonce, un rétropédalage qui, paradoxalement, sonne comme une confirmation.

Que sait-on de ce nouveau projet mystérieux ?

L'offre d'emploi contenait d'autres indices croustillants. Le futur directeur artistique sera chargé de créer des "humains, créatures, accessoires et vêtements" stylisés, ce qui suggère un jeu potentiellement plus varié que le Valorant que l'on connaît. L'insistance sur les "créatures" pourrait indiquer une orientation PvE (joueur contre environnement), un mode campagne narratif, ou un jeu coopératif centré sur le lore des Agents.





Un autre détail important a fuité : le projet serait en train de passer "du prototype à la préproduction", ce qui signifie que le concept est déjà bien avancé.

Est-ce que ce n'est pas simplement Valorant Mobile ?

Non, et c'est ce qui rend cette fuite si excitante. Il est important de noter que ce projet n'a rien à voir avec le très attendu Valorant Mobile. Ce dernier est un projet distinct, co-développé depuis plusieurs années avec Lightspeed Studios (le studio derrière PUBG Mobile) et déjà lancé avec succès en Chine.





Cette fuite confirme donc l'existence d'un troisième projet majeur dans l'univers de Valorant. À l'image de ce que Riot a accompli avec League of Legends (qui a donné naissance au jeu de combat 2XKO, à la série Arcane et à de nombreux spin-offs), le studio semble bien décidé à transformer son FPS tactique en un véritable univers étendu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce nouveau jeu est-il officiellement confirmé par Riot Games ?

Non. Riot Games n'a fait aucune annonce officielle. Au contraire, le studio a tenté d'effacer les traces de la fuite en modifiant rapidement l'offre d'emploi. Cependant, cette réaction rapide est souvent perçue comme une confirmation officieuse dans l'industrie.

S'agira-t-il d'un jeu compétitif comme le Valorant actuel ?

C'est impossible à dire pour le moment. La mention de "créatures" dans l'offre d'emploi pourrait suggérer une expérience différente, peut-être un jeu coopératif de type PvE (joueur contre environnement) ou un jeu d'aventure narratif centré sur l'histoire des Agents de Valorant.

Quand peut-on espérer une annonce officielle ?

L'offre d'emploi mentionne que le projet est en train de passer en phase de "préproduction". Cela signifie que le développement actif n'a pas encore commencé. Il faudra donc probablement patienter plusieurs années avant d'avoir une annonce officielle de la part de Riot Games.