La console Steam Deck avait constitué une belle surprise en étant capable de faire tourner les jeux PC du catalogue Steam de Valve dans une console au format compact.

La mise en production a été un moment épique avec un système de réservation afin de pouvoir étaler la production et répondre à la demande mais le succès a été au rendez-vous, validant le concept de ce type de produit qui a d'ailleurs fait des émules chez la concurrence, avec l'Asus ROG Ally ou les Ayaneo.

De la console Steam Deck OLED à la Steam Deck 2

Une nouvelle évolution de la console portable vient d'apparaître juste avant les fêtes de fin d'année. Proposant les mêmes prestations, la Steam Deck OLED améliore certains aspects comme l'écran et l'autonomie grâce à une batterie plus grande et un APU AMD passant à une gravure en 6 nm, tandis que les connectiques sans fil s'améliorent grâce au WiFi 6E et au Bluetooth 5.3.

Si la progression est louable et bienvenue mais il ne s'agit pas encore d'une Steam Deck 2 aux performances franchement améliorées. Cette dernière fait l'objet de spéculations régulières qui verraient l'intégration d'un nouvel APU plus puissant à base de coeurs Zen 4 mais les détails restent limités.

Le Steam Deck 2 sera vraiment next gen

Et pour cause : la Steam Deck 2 ne sera pas lancée avant un moment. Selon Lawrence Yang, designer produit chez Valve, la console Steam Deck Next Gen n'arrivera pas avant deux ou trois ans.

L'équipe est déjà très fière d'avoir pu apporter les optimisations de la Steam Deck OLED et profite de sa présence sur le marché et de la force de son catalogue d'applications, avec son système de vérification des jeux compatibles qui lui donne un avantage par rapport à la concurrence.

Valve indique ne pas vouloir se lancer dans une stratégie de mise à jour mineure de la console tous les ans mais, dans le même temps, elle a à coeur de faire évoluer durablement sa console portable, après l'expérience plus mitigée des accessoires Steam.