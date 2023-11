Si une console Steam Deck 2 n'est pas encore d'actualité, cela n'empêche pas Valve de faire évoluer sa console Steam Deck actuelle, et de belle façon en mettant à jour sa fiche technique tout en continuant de profiter d'un vaste catalogue de jeux.

Voici donc venir la console Steam Deck OLED qui, comme son nom l'indique, troque l'écran LCD pour un affichage OLED qui aura la bonne idée de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'autonomie mais aussi d'offrir une diagonale un peu plus grande de 7,4 pouces (au lieu de 7 pouces).

La résolution de 1280 x 800 pixels ne change pas, pas plus que la luminosité maximale de 1000 nits en HDR et 600 nits en SDR. Le rafraîchissement d'écran atteint 90 Hz et l'écran gère un espace colorimétrique P3 à 110%.

APU en 6 nm et autonomie améliorée

Valve précise que "la réactivité et la fidélité de l'écran tactile ont été grandement améliorées, de même que la précision du retour haptique", tandis que la machine dispose d'une antenne Bluetooth supplémentaire.

La console Steam Deck OLED profite également d'un nouvel APU AMD Sephiroth gravé en 6 nm qui reste dans la ligné de son prédécesseur en matière de performances mais bénéficie tout de même du support de la mémoire LPDDR5-6400.

C'est l'occasion de passer au support du WiFi 6E (support de la bande supplémentaire 6 GHz pour des vitesses de transfert accrues, permettant des téléchargements plus rapides) et du Bluetooth 5.3, et le tout bénéficie d'une batterie de plus grande capacité, passant à 50 Wh au lieu de 40 Wh.

Refroidissement optimisé et réparation facilitée

Le système de refroidissement a été amélioré, épaississant légèrement la console mais avec un échauffement moindre et un bruit plus léger. La console est annoncée avec 30 grammes de moins par rapport à la version LCD.

Valve indique avoir simplifié la capacité de réparation en facilitant le démontage de la coque pour accéder aux composants internes. Pour rappel, des pièces de rechange seront proposées en partenariat avec iFixit.

La console Steam Deck OLED sera proposée à partir du 16 novembre 2023 en deux versions, l'une en 512 Go à 569 € et l'autre avec 1 To de stockage pour 679 €. En parallèle, la Steam Deck classique en 256 Go voit son prix baisser à 419 €.