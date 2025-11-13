Valve officialise le Steam Frame, un casque de réalité virtuelle autonome et léger prévu pour début 2026. Conçu comme un appareil "streaming-first" pour jouer à toute sa bibliothèque Steam depuis un PC, il embarque aussi une puce ARM et la couche d'émulation Fex pour faire tourner des jeux en local. Un écosystème matériel complet en devenir.

L'entreprise officialise donc une nouvelle famille de produits qui s'articule autour de son fameux système d'exploitation. Aux côtés du Steam Frame, on découvre une version modernisée du Steam Controller ainsi qu'une Steam Machine compacte, ravivant la flamme de son projet de PC de salon.

L'ambition est claire : bâtir un écosystème matériel cohérent et interconnecté autour de SteamOS.

Le Steam Frame, un casque hybride avant tout pensé pour le streaming

La philosophie du Steam Frame est lisible : il s'agit d'un appareil "streaming-first". Pour garantir une expérience sans fil fluide et à très faible latence depuis un PC, Valve ne laisse rien au hasard.

Le casque est livré avec un dongle Wi-Fi 6E dédié qui établit une liaison directe, contournant ainsi les instabilités potentielles du réseau domestique.

En complément, la technologie de "Foveated Streaming" utilise le suivi oculaire intégré pour allouer dynamiquement la bande passante. Ce procédé assure une netteté maximale et une image très détaillée précisément là où le regard du joueur se pose, optimisant les ressources sans sacrifier la qualité perçue.

Fex : la botte secrète pour une véritable autonomie

L'autre facette du casque est sa capacité à fonctionner de manière totalement autonome. Il embarque pour cela une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une architecture ARM.

Pour faire tourner les jeux PC, majoritairement conçus pour des processeurs x86, Valve déploie sa couche d'émulation maison : Fex.

Intégrée à Proton, elle permettrait de lancer des titres comme Hades 2 directement sur l'appareil avec un impact sur les performances que Valve qualifie d'étonnamment faible. Un programme "Verified", similaire à celui du Steam Deck, guidera les joueurs sur la compatibilité et les performances attendues en mode nomade.

Un écosystème matériel unifié en gestation

Le Steam Frame n'arrive pas seul. Il est la pièce maîtresse d'une nouvelle famille de produits qui inclut un Steam Controller revisité et une Steam Machine compacte. Ce mini-PC, qui renoue avec une ancienne ambition de Valve, embarquera une puce semi-personnalisée signée AMD.

La synergie est au cœur de la stratégie : il sera par exemple possible d'insérer la carte microSD de son Steam Deck dans le Steam Frame ou la nouvelle Steam Machine pour retrouver instantanément sa bibliothèque et ses sauvegardes.

Côté ergonomie, le casque mise sur la légèreté avec un poids de 440 grammes, batterie incluse, le rendant plus svelte que le Meta Quest 3. Il est équipé de lentilles "pancake" et d'écrans LCD affichant une résolution de 2160 x 2160 par œil. Le choix d'un passthrough en monochrome a été fait pour maîtriser les coûts, affirmant son positionnement centré sur le jeu.

Le lancement est annoncé pour début 2026, à un tarif qui devrait se situer sous la barre des 999 dollars du Valve Index. Le véritable enjeu pour Valve sera de prouver la robustesse de sa couche d'émulation Fex et de garantir une expérience utilisateur sans friction.

La réussite de cet écosystème dépendra de cette promesse d'un accès total à sa bibliothèque Steam, sans compromis et sur tous les fronts.