Selon un groupe d'analystes, le prochain casque de réalité virtuelle de Valve, potentiellement nommé Steam Frame, serait entré en phase de production de masse.

Ce lancement imminent pourrait relancer le marché du matériel VR haut de gamme, avec des volumes de production annuels estimés de plusieurs centaines de milliers d'unités, sous réserve de rencontrer le succès.

Le casque Valve Index aura peut-être bientôt un successeur

Le silence de Valve sur le front du matériel de réalité virtuelle a longtemps alimenté les spéculations. Depuis le lancement de son casque Index, la firme de Gabe Newell a confirmé à plusieurs reprises travailler sur un successeur, sans jamais donner de calendrier précis.

Ce projet, connu sous le nom de code Deckard, a laissé des traces dans le code de SteamVR, attisant la curiosité des passionnés.

La production de masse aurait débuté

La nouvelle information qui secoue l'industrie provient d'un groupe d'analystes chinois, le XR Research Institute. Selon leurs sources, le nouveau casque de Valve serait déjà en production de masse en vue d'un lancement prévu pour cette année.

Les estimations avancent un volume de production annuel compris entre 400 000 et 600 000 unités. Un chiffre qui, sans atteindre les volumes de vente du Meta Quest 2, positionne le futur appareil sur un segment comparable à celui de l'Apple Vision Pro.

Steam Frame, le nom de la confirmation ?

Le nom de code Deckard semble aujourd'hui laisser place à une appellation commerciale plus concrète. Valve a en effet récemment déposé la marque Steam Frame, un terme également repéré dans les fichiers de SteamVR.

Rendu potentiel des contrôleurs Steam Roy pour le casque VR Deckard

Cette convergence d'indices suggère fortement que ce sera le nom officiel du produit. Les fuites ont également révélé l'existence de nouveaux contrôleurs, baptisés "Roy", dont le design rappellerait celui des Oculus Touch.

Quel positionnement pour ce nouveau casque ?

La grande inconnue reste le positionnement exact de ce Steam Frame. Les rumeurs persistantes évoquent un appareil hybride, capable de fonctionner de manière autonome mais surtout optimisé pour le streaming sans fil depuis un PC.

Cette approche permettrait de combiner la liberté d'un casque sans fil avec la puissance de calcul d'un ordinateur de jeu, une proposition de valeur qui pourrait séduire les joueurs les plus exigeants.

Le prix, estimé par certains leakers autour de 1 200 dollars, le placerait clairement dans le segment haut de gamme. L'officialisation des spécifications techniques est donc très attendue pour confirmer cette orientation.