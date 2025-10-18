Après avoir fait ses preuves sur le champ de bataille ukrainien en abattant des centaines de drones, le système VAMPIRE de la société américaine L3Harris change de dimension. Conçu initialement comme une solution mobile et économique montée sur des Humvees, ce "tueur de drones" évolue pour devenir une famille complète de systèmes d'armes.

L3Harris a officialisé une feuille de route visant à adapter sa technologie à tous les types de menaces et d'environnements, de la terre à la mer, en passant par les airs.

Quelles sont les nouvelles déclinaisons du système ?

La force du VAMPIRE réside dans sa modularité, et L3Harris pousse ce concept à son maximum avec plusieurs nouvelles versions. La gamme s'étend désormais pour inclure des solutions pour chaque scénario, toutes pilotées par une nouvelle architecture logicielle intégrant intelligence artificielle et apprentissage automatique pour une meilleure détection des menaces les plus furtives.

La nouvelle famille de systèmes anti-drone comprendra six variantes principales :

Vampire Stalker XR : Une version terrestre avec une capacité d'emport de munitions augmentée (12 roquettes au lieu de 4) et une portée étendue.

Une version terrestre avec une capacité d'emport de munitions augmentée (12 roquettes au lieu de 4) et une portée étendue. Vampire Black Wake : Une variante navale, installée sur des navires ou des drones de surface, pour contrer les drones aériens et les vedettes d'attaque rapides.

Une variante navale, installée sur des navires ou des drones de surface, pour contrer les drones aériens et les vedettes d'attaque rapides. Vampire Dead Wing : Un système aéroporté, pensé pour être intégré sur des plateformes comme l'hélicoptère d'attaque Apache.

Comment la protection des bases et la guerre électronique sont-elles intégrées ?

Au-delà de la simple interception par roquettes, L3Harris diversifie les méthodes de neutralisation. Deux versions sont spécifiquement conçues pour la protection d'infrastructures et les attaques non-cinétiques. Le Vampire BAT (Base Anti-drone Turret) est une tourelle fixe pour la défense de points sensibles, combinant des armes automatiques traditionnelles et des effecteurs non-cinétiques, comme des armes à micro-ondes de haute puissance, afin de minimiser les dommages collatéraux.

The #American company received a contract from the #PENTAGON for the supply of VAMPIRE missile systems for #Ukraine. The contract value is $40 million,L3Harris press service.

The VAMPIRE mobile system will allow the ground forces of Ukraine to detect and shoot down enemy drones. pic.twitter.com/L0c9HtYORq — Feher_Junior (@Feher_Junior) January 9, 2023

En parallèle, la variante Vampire Killcode se concentre exclusivement sur la guerre électronique. Dépourvue de lance-roquettes, elle utilise de puissants brouilleurs pour désactiver ou perturber les drones ennemis, offrant une alternative silencieuse et redoutable aux munitions explosives.

Pourquoi cette évolution est-elle stratégique ?

L'expérience en Ukraine a mis en lumière un enjeu majeur des conflits modernes : le rapport coût-efficacité. Abattre un drone à 20 000 dollars avec un missile à plus d'un million est une victoire tactique mais un problème économique. Le VAMPIRE, utilisant des roquettes à guidage laser APKWS II relativement bon marché (environ 30 000 dollars l'unité), a prouvé qu'une défense efficace n'était pas forcément hors de prix.

En élargissant la gamme, L3Harris répond à une demande globale pour des systèmes anti-drones polyvalents, capables de s'adapter à différents porteurs (véhicules légers, navires, conteneurs) et d'intégrer divers effecteurs. Cette stratégie permet de contrer un large éventail de menaces, des petits drones FPV aux drones d'attaque plus larges et rapides, consolidant ainsi la position du VAMPIRE comme une solution incontournable sur le marché de la défense.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le système VAMPIRE peut-il utiliser d'autres munitions que les roquettes américaines ?

Oui. Bien que le système de base ait été prouvé avec les roquettes APKWS II, L3Harris a confirmé que la plateforme est conçue pour être compatible avec d'autres effecteurs. Des roquettes à guidage laser du fabricant européen Thales, dotées d'une ogive à fragmentation, ont déjà été intégrées sur les systèmes VAMPIRE en Ukraine.

Quels types de drones le VAMPIRE peut-il cibler ?

La nouvelle famille VAMPIRE est optimisée pour engager les drones des Groupes 1 à 3 de la classification militaire. Cela couvre un large spectre, allant des petits drones pesant moins de 10 kg et volant à basse altitude, jusqu'à des appareils pesant plus de 600 kg pouvant atteindre 18 000 pieds d'altitude à des vitesses de 250 nœuds (environ 460 km/h).

Le VAMPIRE est-il uniquement une arme anti-drone ?

Non. Bien que sa fonction principale soit la lutte anti-drone (C-UAS), il a été rapporté que les forces ukrainiennes ont également utilisé le VAMPIRE pour frapper des cibles au sol, profitant de la précision de ses roquettes à guidage laser.