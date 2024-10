La Station spatiale internationale (ISS) n'a plus que quelques années à fonctionner et sa désorbitation est programmée vers 2030 lorsqu'elle sera précipitée dans l'atmosphère et finira sa course dans l'Océan Pacifique.

Cela ne signera pas la fin des missions et expérimentations en orbite proche de la Terre et plusieurs projets de stations orbitales privées doivent lui succéder et reprendre le flambeau pour continuer d'entraîner des astronautes et poursuivre les différentes missions qui leur sont assignées.

La firme Vast prépare cet après-ISS et le précise en dévoilant son projet de station orbitale Haven-2 qui permettra de maintenir une présence humaine en orbite autour de la Terre.

Haven-2, le nouveau module encore plus imposant

Elle avait déjà donné un premier aperçu avec Haven-1, un quartier d'habitation modulaire dévoilé l'an dernier et qui doit être testé l'an prochain l'an prochain.

Haven-2 va plus loin en proposant un module plus long de 5 mètres et offrant deux fois plus d'espace à vivre tout en offrant la possibilité de relier les modules entre eux. Vast prévoit d'ailleurs d'envoyer trois modules supplémentaires en orbite dans les deux ans à venir et de les mettre bout à bout pour créer un vaste espace comprenant tout le nécessaire pour accueillir des humains en toute sécurité.

Première ébauche de la future station orbitale à partir de 2026

Au sein de Haven-2, on trouvera également un laboratoire pour réaliser des expérimentations en micro-gravité et ajouter des équipements spécialisés. Il répondra aux standards de la NASA en la matière et pourra ainsi assurer une continuité avec les travaux réalisés à bord de l'ISS.

Une station orbitale privée complète d'ici 2032

La modularité des modules permettra en outre de préparer des espaces spécifiques pour des collaborations scientifiques internationales. Vast prévoit ensuite d'étendre cette structure de station orbitale grâce en ajoutant quatre modules Haven-2 supplémentaires et un grand module central de 7 mètres de diamètre, le tout constituant la configuration complète de la nouvelle base orbitale.

La station orbitale complète d'ici 2032

Elle comprendra une grande coupole vitrée de 3,8 mètres de diamètre, un bras robotique, des capacités d'accueil de charges utiles extérieures et un sas pour activités extravéhiculaires.

La station complète comprendra tout le nécessaire pour les astronautes avec des volumes et des capacités opérationnelles supérieures à toutes les stations orbitales existantes.