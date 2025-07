Pour son cinquième vol et deuxième mission de cette année, le lanceur Vega-C doit décoller depuis le Centre Spatial Guyannais (port spatial européen de Kourou) le 25 juillet à 23h03, soit dans la nuit du 25 au 26 juillet à 04h03 heure de Paris.

La mission VV27 (27e vol d'un lanceur Vega depuis 2012) est double avec le transport de deux charges utiles d'une masse au lancement de plus de 1,1 tonne et 180 kg.

Un jumeau numérique de la Terre en 3D

Première charge utile, CO3D est une constellation de quatre satellites pilotée par Airbus Defence and Space en lien avec le Cnes. Son objectif est de créer un modèle numérique ultra-précis de l'intégralité du globe terrestre. Pour y parvenir, les satellites capteront des images stéréoscopiques avec une résolution de 50 cm.

Les données acquisses alimenteront des applications à la fois civiles et militaires. Elles aideront les forces armées en zones complexes, guideront les urbanistes pour concevoir les villes de demain et fourniront des informations précieuses aux scientifiques qui étudient les changements climatiques.

MicroCarb, le détective du dioxyde de carbone

Le second passager est le microsatellite MicroCarb du Cnes. Il permettra de cartographier les sources et les puits de dioxyde de carbone à l'échelle mondiale. Actuellement, des zones d'ombre persistent sur les quantités de CO 2 émises ou absorbées par les océans et les forêts.

Première mission européenne de ce type, MicroCarb visera une précision de mesure des concentrations atmosphériques de ce gaz de l'ordre d'une molécule par million de molécules d'air. Les données seront en accès libre pour la communauté scientifique internationale.

Déploiement à 495 km et 650 km

D'une durée nominale de 1 heure et 41 minutes, la mission VV27 procédera à la séparation de la constellation CO3D 54 minutes après le décollage et à une altitude de 495 km. Le satellite MicroCarb sera quant à lui libéré à la fin de la mission pour atteindre une orbite de 650 km.