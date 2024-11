Enfin apte à reprendre du service après le cuisant échec de sa première mission commerciale en décembre 2022, le retour du lanceur léger européen Vega-C est confronté à un imprévu de dernière minute.

Initialement programmé pour le mardi 3 décembre 2024 à 18h20 (heure locale) depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane française, le décollage de la mission VV25 (Vol Vega 25) avec Vega-C est reporté.

Sans entrer dans les détails, Arianespace évoque la nécessité de conduire des " vérifications et activités supplémentaires pour la préparation et la finalisation du lanceur. " Une nouvelle date de lancement sera confirmée d'ici la fin de cette semaine.

Un impact sans doute minime

A priori, il s'agit de problèmes mineurs. Dans sa communication, Arianespace indique en effet que l'impact des vérifications additionnelles est pour le moment estimé à un jour. Sauf mauvaise surprise, le lancement VV25 pourrait ainsi avoir lieu le 4 décembre.

Pour le programme européen Copernicus et la collecte de données environnementales de la Terre de jour comme de nuit et par tous les temps, VV25 doit placer sur orbite héliosynchrone et à une altitude d'environ 700 km le satellite Sentinel-1C.

Source image : Arianespace

Vega-C est une version améliorée du petit lanceur Vega qui a pris sa retraite en septembre dernier, après avoir placé sur orbite le satellite Sentinel-2C lors de la mission VV24. Sa capacité d'emport est 1,5 fois supérieure et Vega-C peut déployer des charges utiles sur trois orbites différentes au cours d'une même mission.

Et pour le retour en vol d'Ariane 6 ?

Le retour en vol de Vega-C s'effectuera cinq mois après le vol inaugural du lanceur lourd Ariane 6 qui est considéré comme un succès, malgré un pépin pour la phase de démonstration. Le moteur de l'étage supérieur n'a pas pu être rallumé une troisième et ultime fois, et deux démonstrations de capsules de rentrée atmosphérique n'ont pas été larguées.

Dans le programme de vol, une modification de la séquence de préparation de l'allumage de l'unité de propulsion flexible APU (Auxilary Power Unit) pour le rallumage et l'alimentation du moteur Vinci sera apportée. Ariane 6 devrait effectuer son premier lancement opérationnel en février 2025. Il s'agira de placer sur orbite héliosynchrone le satellite d'observation militaire français CSO-3 (constellation Composante Spatiale Optique).

Rappelons que Vega-C utilise le moteur P120C comme premier étage et qui est également le booster d'Ariane 6.