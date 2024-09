Le programme spatial européen a retrouvé des couleurs depuis le vol inaugural d'Ariane 6, et ce 3 septembre marque un cap stratégique pour le vieux continent.

Ce mercredi, le lanceur de petite taille italien Vega réalisera sa dernière mission. En service depuis 2012, la fusée Vega prendra sa retraite pour céder au lanceur nouvelle génération Vega C dont l'élan avait été stoppé après un accident en 2022.

Pour Philippe Baptiste, président du CNES ( Centre national d'études spatiales) le vol de Vega "est la deuxième partie de la restauration de l'autonomie spatiale et l'autonomie stratégique européenne."

Vega C est une version améliorée et plus puissante de Vega. Le lanceur propose une charge utile plus élevée.

La mission de ce mercredi (VV24) sera de placer en orbite héliosynchrone le satellite Sentinel-2C pour le programme Copernicus, à 780 km d'altitude et après 57 minutes de vol. Il intégrera le programme qui propose d'observation de la Terre pour anticiper les catastrophes naturelles ou observer les émissions de méthane.

Vega-C connait actuellement encore des révisions, mais tout porte à croire que le lanceur sera de nouveau pleinement opérationnel pour prendre le relais d'ici la fin du mois de novembre prochain. Plusieurs lancements sont prévus du côté de l'ESA en 2025 : 6 impliquent le lanceur Ariane 6 et 4 concernent Vega-C.