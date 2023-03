Le carnet de commandes du lanceur léger européen Vega C continue de se remplir. Cette semaine, Arianespace a annoncé la signature d'un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour deux lancements avec Vega C et une option pour un troisième lancement.

Depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane, ces lancements sont attendus à partir du quatrième trimestre 2025. Pour le compte du gouvernement italien, ils concernent le déploiement d'une constellation de satellites d'observation de la Terre.

" IRIDE aidera la Protection civile et les autres agences publiques italiennes à surveiller l'instabilité hydrogéologique, les incendies de forêt, le littoral, les infrastructures sensibles, la qualité de l'air et les conditions météo ", écrit Arianespace.

Quinze lancements fermes pour Vega C

Pour Vega C, quinze missions sont désormais prévues. L'annonce du nouveau contrat intervient après l'échec du premier vol commercial de Vega C en décembre dernier. C'est donc une véritable bonne nouvelle pour ce lanceur européen.

Le retour en vol de Vega C est escompté d'ici la fin de cette année. En début de mois, les conclusions de la Commission d'enquête indépendante sur la perte de la mission Vega C VV22 ont révélé la défaillance d'une pièce au niveau de la tuyère du moteur Zefiro 40 (deuxième étage).

Avec un autre matériau, les prochains cols de tuyères du Zefiro 40 seront fournis par ArianeGroup, au lieu d'un autre sous-traitant. La conception du Zefiro 40 n'a pas été remise en cause.